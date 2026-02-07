Social

Crima din anii ’90. Ucigașul omului de afaceri Teofil Țir a murit cu câteva luni înainte de eliberare

Crima din anii ’90. Ucigașul omului de afaceri Teofil Țir a murit cu câteva luni înainte de eliberareSursa foto: pixabay.com
Un deținut condamnat la 30 de ani de închisoare pentru o crimă comisă la finalul anilor ’90, în Alba Iulia, a murit în spital, cu câteva luni înainte de data la care urma să fie eliberat la termen. Bărbatul ceruse de 19 ori liberarea condiționată și executase peste 26 de ani din pedeapsă.

Condamnat pentru omor deosebit de grav

Este vorba despre Aurel Oltean, considerat unul dintre criminalii notorii din județul Alba, condamnat în anii 1990 la 28 de ani și 6 luni de detenție pentru omor deosebit de grav, potrivit informațiilor publicate de jurnaliștii de la Ziarul Unirea.

Oltean urma să fie eliberat la termen în luna mai 2026, însă a decedat cu câteva luni înainte de această dată.

Crima din aprilie 1999. Aurel Oltean  l-a omorât pe afaceristul Teofil Țîr pentru bani

Liderii clanului Caran, arestați preventiv. Ce au descoperit anchetatorii

Sursa: Arhiva EVZ

Aurel Oltean a fost trimis în judecată și găsit vinovat pentru uciderea omului de afaceri Teofil Țir, faptă comisă în luna aprilie 1999. Potrivit anchetatorilor, scopul crimei a fost jaful.

Victima, în vârstă de 44 de ani, administra piața principală din județul Alba Iulia și obișnuia să ducă seara încasările cash acasă, în plase. Oltean l-a urmărit până în scara blocului în care locuia și a tras asupra lui nouă focuri de armă. Patru dintre gloanțe l-au lovit mortal, iar alte cinci au ratat ținta. Omul de afaceri a murit pe loc.

După comiterea crimei, Aurel Oltean a plecat cu banii victimei. La momentul prinderii, asupra lui a fost găsită suma echivalentă cu 11.537 de lei noi, pe care intenționa să o îngroape într-o pădure, conform Ziarului Unirea.

Aurel Oltean a făcut 19 cereri de liberare condiționată

Potrivit aceleiași surse, Aurel Oltean executase 26 de ani și 5 luni de închisoare. De-a lungul detenției, a formulat de 19 ori cereri de liberare condiționată, toate respinse de instanțe.

El urma să fie eliberat la termen în luna mai a acestui an. Deținutul a murit din cauza unor probleme cardiace, în spital. Potrivit informațiilor disponibile, cel mai probabil va fi înmormântat pe cheltuiala primăriei.

