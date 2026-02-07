Cine a fost Serghei Tropin, fost ministru-adjunct al Justiției din Rusia, găsit mort în apartamentul său din Moscova

Fostul ministru-adjunct al Justiției din Federația Rusă, Serghei Tropin, a fost găsit mort în apartamentul său din centrul Moscovei, potrivit agenției TASS. Din primele informații, transmise de oficialii ruși, decesul nu este considerat suspect, iar primele date indică o moarte accidentală.

Conform serviciilor de urgență, trupul lui Serghei Tropin a fost găsit în baia apartamentului său situat pe strada Krasnogvardeiskaia nr. 3, în centrul capitalei ruse. Autoritățile au transmis că nu există semne de violență pe corp.

„Cadavrul bărbatului a fost descoperit în baia unui apartament, fără urme de moarte violentă. Cauzele exacte ale decesului sunt în curs de stabilire”, a declarat un reprezentant al serviciilor de urgență pentru agenția TASS.

Potrivit publicației independente The Moscow Times, versiunea preliminară luată în calcul de anchetatori este înecul. Vârsta fostului oficial nu a fost făcută publică.

Serghei Tropin a deținut funcția de ministru-adjunct al Justiției în perioada 1996–1997, în timpul mandatului președintelui Boris Elțîn. După plecarea din funcția guvernamentală, numele său a apărut rar în spațiul public.

Sursele oficiale citate de presa de stat susțin că, în acest moment, nu există elemente care să indice o intervenție externă sau o faptă penală. Ancheta este în desfășurare, urmând să stabilească circumstanțele exacte ale decesului.

Moartea lui Serghei Tropin survine într-un context în care, în ultimii ani, mai mulți oficiali, oameni de afaceri și membri ai elitei ruse au fost găsiți morți în diverse circumstanțe.

Nu mai târziu de luna trecută, într-un cartier de lux din Moscova, a fost descoperit cadavrul fostului ministru-adjunct al muncii, Aleksei Skliar. Acesta s-ar fi sinucis, lăsând înainte de moarte un mesaj pe Telegram în care făcea referire la relația cu soția sa.

Tot luna trecută, un oligarh rus și un diplomat al ambasadei Federației Ruse au fost găsiți morți în Cipru, cazuri aflate în curs de investigare.

Potrivit datelor publice, peste 20 de oficiali de rang înalt – miniștri, generali, oligarhi și jurnaliști – au murit în ultimii ani în incidente raportate drept sinucideri, accidente sau decese subite.

La finalul lunii septembrie 2025, Aleksandr Fedotov, fost președinte al Comitetului pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Sankt Petersburg, a murit după ce a căzut de la fereastra unui hotel din zona aeroportului Șeremetievo. Cu o zi înainte, Boris Avakian, fost vicepreședinte al Rosreestr, a fost găsit mort la consulatul Armeniei din Sankt Petersburg, prezentând o rană de cuțit.

În iulie 2025, ministrul rus al transporturilor, Roman Starovoit, s-a sinucis la scurt timp după ce fusese demis de președintele Vladimir Putin. Ulterior, adjunctul său, Andrei Korneiciuk, a murit în urma unui stop cardiac.

În prima jumătate a anului 2025, au fost raportate lunar decese ale unor oficiali, printre care Konstantin Kliuev, adjunct al șefului administrației din Vladivostok, găsit mort în Thailanda, Evgheni Golovati, adjunct al unui departament din Ministerul de Interne, care s-a împușcat, Vladimir Ananiev, adjunct al administrației regiunii Arhanghelsk, decedat în timpul unui meci de hochei, și Igor Rojnev, adjunct al șefului FSIN din Krasnoiarsk, care s-a sinucis.