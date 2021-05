Cel care l-a făcut pe Putin conducător suprem e fostul președinte Boris Elțîn, un președinte care a rămas în istoria Rusiei ca un lider extrem de slab și mare amator de băutură.

Într-un interviu acordat lui Steve Rosenburg de la BBC, ginerele lui Boris Elțîn povestește cum a ajuns Putin președinte al Federației Ruse. Valentin Yumashev a fost unul dintre cei mai de încredere asistenți ai lui Boris Ellțîn. Așa a ajuns în cercul intim al fostului președinte și în 2002 s-a căsătorit cu fiica mai mică a acestuia, Tatyana. Chiar dacă nu-i devenise încă ginere lui Elțîn, Yumashev se afla în cel mai intim cerc de putere al fostului președinte în anii dinaintea epocii Putin.

Cum a ajuns Putin la anturajul lui Elțîn

În calitate de șef de cabinet al lui Elțin, Yumashev a fost cel care l-a adus pe Putin la Kremlin în 1997.

„Anatoly Chubais, la acea vreme șeful administrației prezidențiale, mi-a spus că știe un manager care ar fi un bun adjunct pentru mine”, își amintește Yumashev.

„Mi-a făcut cunoștință cu Vladimir Putin și am început să lucrăm împreună. Am observat imediat puterea de muncă fantastică a lui Putin. Era genial în formularea ideilor, în analizele și argumentarea punctului său de vedere”.

În acel moment, Elțîn se gândea la retragere din cauză stării sale de sănătate din ce în ce mai precare, dar se vehiculau alte nume de posibili succesori.

„Elțîn avea în vedere mai mulți candidați, cum ar fi Boris Nemțov, Serghei Stepashin și Nikolai Aksenenko. Elțîn și cu mine am vorbit mult despre posibili succesori. La un moment dat, am discutat și despre Putin. Elțîn m-a întrebat ce părere am despre el. Cred că este un candidat superb, i-am răspuns. Cred că ar trebui să-l iei în considerare. Este clar din modul în care își face treaba că este pregătit pentru sarcini mai dificile.”

O ascensiune fulminantă

Trecutul de KGB-ist al lui Putin nu a reprezentat o problemă în desemnarea lui ca succesor al lui Elțîn,

„Mulți agenți KGB, precum Putin, părăsiseră organizația, dându-și seama că era discreditată. Faptul că era un fost KGB-ist nu însemna nimic. Putin se arătase un liberal și un democrat care dorea să continue reformele pieței. ”

O dată decizia luată, Putin a urcat rapid treptele puterii. În august 1999, Boris Elțîn l-a numit prim-ministru. Era un semn clar că președintele îl pregătea pe Putin pentru Kremlin.

Elțîn ar fi trebuit să mai rămână în funcția încă un an, dar în decembrie 1999 a luat decizia surpriză de se retrage mai devreme.

„Cu trei zile înainte de Anul Nou, Elțîn l-a convocat pe Putin la reședința sa de țară. El mi-a cerut să fiu prezent și l-a chemat și pe noul său șef de cabinet, Alexander Voloshin. El i-a spus lui Putin că se va retrage. Numai un mic grup de oameni știau ce se petrece: eu, Voloshin, Putin și fiica lui Elțîn Tatyana. Elțîn nici măcar soției sale nu i-a spus”.

Predarea puterii

Yumashev susține că lui i s-a încredințat sarcina de a scrie discursul de demisie al lui Elțîn.

„A fost un discurs greu de scris. Era clar că textul va intra în istorie. Mesajul era important. De aceea am scris acele faimoase cuvinte: „ Iertați-mă ”. Rușii au suferit multe șocuri și situații stresante în anii ’90. Elțân a trebuit să vorbească despre acest lucru”.

În ajunul Anului Nou 1999, Boris Elțîn și-a înregistrat ultimul discurs pentru televiziune la Kremlin. „A fost un șoc pentru toți cei prezenți. Cu excepția mea, care scrisesem discursul. Oamenii au izbucnit în lacrimi. A fost un moment emoționant. Dar era important ca știrea să nu ajungă în presă înainte de difuzarea discursului. Mai erau încă patru ore până la anunțul oficial. Ca urmare, toți oamenii din cameră au rămas închiși acolo. Nimeni nu aveau voie să plece. Am luat caseta și am dus-o la postul TV. Discursul a fost difuzat la prânz „, a povestit Yumashev jurnaliștilor de la BBC.

În fața lui Vladimir Putin nu mai exista niciun obstacol. A devenit președinte interimar și, trei luni mai târziu, a câștigat alegerile.

Angajamentul lui Putin: imunitate pentru „Familia” lui Elțîn

Valentin Yumashev este adesea menționat ca membru al „Familiei”: cercul apropiaților lui Boris Elțîn. Aceasta exercita o influență uriașă asupra lui spre sfârșitul anilor ’90. Există, așadar, motive cât se poate de clare pentru care Yumashev nu vorbește despre târgul încheiat de Eltîn cu succesorul său. Ziarul Irish Times din 3 ianuarie 2000, scrie însă, „Unul dintre primele acte ale președintelui în exercițiu Vladimir Putin a fost să emită un decret care să acorde imunitate lui Elțîn și să acorde privilegii membrilor familiei acestuia.

Textul decretului este deschis interpretării cu privire la modul în care membrii familiei lui Elțîn vor fi efectiv imuni la urmărirea penală pentru corupție. Dar, deoarece reședința domnului Elțîn a fost declarată imună și toți membrii familiei sale locuiesc la aceeași adresă, aceștia par destul de siguri că vor scăpa, într-un moment în care continuă să apară dezvăluirile despre corupția pe scară largă.

Decretul lui Putin prevede că Elțin va fi imun la „urmărire penală, arestare, percheziție corporală și interogatoriu”. Imunitatea se va extinde la „locul de reședință, la birourile sale dacă va continua să lucreze, la vehiculele sale, la mijloacele de comunicare, la bagajele și la corespondența sa”. Imunitatea este atât de cuprinzătoare încât șansele domnului Elțîn de a dormi liniștit s-au îmbunătățit enorm.

Emiterea decretului a sugerat multor analiști că s-a încheiat un acord între Putin și Elțin.”

Dacă a existat o astfel de înțelegere, Putin s-a ținut de cuvânt. La rândul său, Yumashev spune că nu regretă participarea sa la ascensiunea lui Putin. „Nu am regrete. Este clar că rușii încă au încredere în Putin”.

Cine a fost Boris Elțîn?

Boris Elțîn a rămas în istorie pentru curajul cu care s-a opus puciului aripii dure a PCUS, dar rușii nu-ți amintesc cu plăcere de cei opt ani și jumătate în care s-a aflat la putere. Nu dragostea sa recunoscută pentru băutură i-a distrus imaginea, ci terapia de șoc aplicată în economie (care i-a sărăcit pe ruși) și războiul dezastruos dus împotriva separatiștilor ceceni.

Presa internațională s-a amuzat, însă, copios pe seama necioplitului lider de la Kremlin.

Elțîn nu s-a simțit niciodată confortabil cu protocolul rigid al întâlnirilor la nivel înalt. Deloc exersat în subtilitățile diplomației, a spus de multe ori exact ce i-a trecut prin minte.

Mulți au pus gafele lui Elțîn pe seama băuturii, dar asistenții săi au negau întotdeauna cu vehemență că ar fi venit beat la vreuna din întâlnirile oficiale.

Cu toate astea, înainte de a deveni președinte, Elțîn a fost adus în fața sovietului suprem să explice cum ajuns la un post de poliție din afara Moscovei ud și purtând doar lenjerie intimă.

Elțîn a încropit o poveste senzațională. Ar fi fost atacat, i-ar fi fost pus un sac în cap și ar fi fost aruncat în râu de pe un pod. Liderii comuniști nu l-au crezut și au decis că era atât de beat încât nu a mai fost în stare să ajungă la întâlnirea cu iubita sa. Nici după ce a devenit președinte al Rusiei, Elțîn nu și-a băgat mințile în cap.

Vodcă și rock

În 1994, Elțin nu a reușit să iasă din avionul său pentru a avea discuții cu primul ministru al Irlandei în timpul unei escale pe aeroportul din Shannon. Irlandezii l-au așteptat degeaba pe pistă. Asistenții săi au explicat că președintele era epuizat după obositoarea vizită în SUA, nu beat.

Îm 1995, camerele de televiziune l-au surprins la o întâlnire jucându-se cu posteriorul unei secretare.

O altă filmare savuroasă a fost făcută în timpul campaniei sale din 1996. Camerele l-au surprins pe scenă, dansând frenetic pe muzică rock. Ceva mai târziu s-a aflat că Elțîn suferise un atac de cord cu numai câteva zile mai devreme.

Uneori, el însuși glumea pe tema băuturii. „Unii spun că vodca este prea ieftină acum și ar trebui să creștem prețurile. Dar încă nu am curajul să fac asta ”, a spus el în perioada premergătoare campaniei din 1996. „Oamenii au sentimente speciale față de această băutură. Nu îi deranjează un păhărel sau două după muncă. Așadar nu mă voi grăbi să măresc prețurile „, notează Reuters.