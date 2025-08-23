International Creștinii pro-life, persecutați în Regatul Unit, acuză Departamentul de Stat al SUA







Departamentul de Stat al SUA a emis un avertisment clar Regatului Unit cu privire la persecutarea creștinilor pro-life, subliniind că astfel de acțiuni nu vor fi tolerate, potrivit European Conservative.

Raportul anual „United Kingdom 2024 Human Rights Report” descrie o deteriorare a situației drepturilor omului în Regatul Unit și atrage atenția asupra restricțiilor impuse libertății de exprimare în apropierea clinicilor de avort.

Raportul Departamentului de Stat subliniază cazuri specifice care ridică îngrijorări majore, inclusiv implementarea „zonelor de acces sigur” în jurul clinicilor de avort. Aceste zone limitează exprimarea opiniei, inclusiv prin rugăciune sau proteste tăcute.

În mod particular, cazul veteranului britanic Adam Smith-Connor, condamnat la o amendă de 9.000 de lire pentru că s-a rugat în tăcere lângă o clinică din Bournemouth, a fost menționat ca exemplu al declinului libertății de exprimare.

Vicepreședintele SUA JD Vance a făcut referire la acest caz în cadrul discursului său de la Consiliul de Securitate de la Munchen, subliniind pericolul restrângerii libertăților fundamentale.

În contextul raportului, Departamentul de Stat accentuează că persecuția pro-lifers nu reprezintă doar o încălcare a libertății de exprimare și a libertății religioase, ci și un semnal îngrijorător despre direcția relațiilor anglo-americane.

Oficialii americani atrag atenția că rugăciunea tăcută și conversația consensuală nu constituie o amenințare pentru nimeni.

Departamentul de Stat a trimis în martie o echipă de diplomați pentru a se întâlni cu cinci persoane arestate pentru rugăciune tăcută, printre care Adam Smith-Connor, preotul catolic Sean Gough, Isabel Vaughan-Spruce, Livia Tossici-Bolt și bunica Rose Docherty, de 74 de ani, arestată în fața Spitalului Universitar Queen Elizabeth din Glasgow.

Pe 13 august, Docherty a fost achitată de un tribunal scoțian, iar Departamentul de Stat a salutat decizia ca fiind „sensibilă și corectă”. Aceasta ținea un panou pe care scria: „Coercion is a crime, here to talk, only if you want.”

Cazurile au generat un val de critici față de implicarea administrației americane, însă acestea reflectă practici obișnuite de apărare a disidenților persecutați în alte țări. Spre deosebire de precedentul implicării guvernelor în apărarea activiștilor LGBT, atenția acordată creștinilor persecutați în Occident este mai puțin obișnuită și ridică întrebări incomode pentru establishment-ul progresist.

Intervenția americană ar putea avea efecte semnificative pe plan internațional, amplificând presiunea asupra guvernului britanic să reconsidere aplicarea zonelor de acces sigur.

Persecutarea pro-lifers poate fi privită nu doar ca o chestiune internă de politică socială, ci și ca un test al respectării drepturilor fundamentale în țările occidentale.

Într-o Europă unde libertățile religioase sunt adesea limitate de politici de toleranță selectivă, SUA trimite un semnal clar: libertatea de exprimare și religioasă rămâne o prioritate strategică și diplomatică.

Aceste acțiuni ar putea influența dialogul dintre administrațiile occidentale, creând precedent pentru monitorizarea și apărarea drepturilor persoanelor persecute pentru convingerile lor religioase sau morale.