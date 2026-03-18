Senatul a votat: 859 de urși bruni vor putea fi vânați în 2026–2027

Sursa foto: Freepik
Senatul a adoptat, miercuri, inițiativa UDMR care prevede dublarea cotei de recoltare a urșilor bruni în România pentru perioada 2026–2027. Proiectul legislativ va fi transmis Camerei Deputaților, iar, dacă va fi aprobat, se va permite recoltarea anuală a 859 de urși bruni, în scop preventiv.

Mai mulți urși bruni vor putea fi vânați după votul din Senat

Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a explicat pe Facebook că evaluarea genetică finalizată anul trecut arată că populația de urși este prea mare, habitatul lor se extinde, iar intervențiile preventive devin necesare.

„La iniţiativa UDMR, Senatul a votat dublarea cotei de recoltare pentru gestionarea populaţiei de urs brun. Evaluarea genetică finalizată anul trecut a confirmat ceea ce am semnalat constant în ultimii ani: suprapopularea periculoasă a urşilor, extinderea habitatului acestora şi necesitatea unor intervenţii preventive”, a scris Tanczos Barna.

Sursa foto: Facebook/Tanczos Barna

Propunerea UDMR

Vicepremierul a adăugat că UDMR a propus o cotă proporțională, menită să controleze populația de urși și să protejeze viața oamenilor și activitățile agricole.

„Dacă şi Camera Deputaţilor va aproba iniţiativa legislativă, în perioada 2026–2027 vor putea fi recoltaţi anual, în scop preventiv, 859 de urşi bruni”, a adăugat acesta.

Potrivit acestuia, UDMR a susținut constant protejarea vieții umane și a implementat un pachet de măsuri de management fundamentate științific, care include intervenția imediată, despăgubirea pagubelor produse de urși, sprijin pentru achiziționarea gardurilor electrice, reintroducerea vânătorii și evaluarea științifică a populației de urs brun.

Inițiativa a fost aprobată în Senat cu 69 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă”, 17 abțineri, iar un senator nu a votat.

Localnicii din zonele montane, terorizați de urși

La finalul anului 2025, Ministerul Mediului a anunțat că studiile genetice privind populația de urs brun din România indică între 10.657 și 12.787 de indivizi, cu o diversitate genetică ridicată.

În ultimii ani, numărul situațiilor în care urșii au atacat oameni sau au provocat pagube în gospodării a crescut semnificativ, în special în zonele de munte și în apropierea localităților din apropierea pădurilor.

