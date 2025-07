Sport Craiova, depunctată în urma deciziei luate de Rotaru? „Nu ai voie să faci asta”







Patronul FCSB, Gigi Becali, a comentat situația tensionată dintre Universitatea Craiova și arbitraj, după meciul cu UTA Arad. Craiovenii au anunțat public că, în semn de protest față de deciziile de arbitraj, fotbaliștii ar putea intra pe teren cu banderole negre pe braț, inscripționate cu mesajul „Interzis la titlu prin decizia Președintelui CCA”.

Becali îi transmite însă un sfat clar lui Mihai Rotaru, omologul său din Bănie.

„Dacă face asta, părerea mea, e pasibilă de depunctare. Eu zic să nu facă. Nu ai voie să faci asta. Numai când zici în glumă că ai fost furat, pac. Dacă intri cu banderolă, deja e sfidarea fotbalului. Eu zic să nu facă așa ceva. Eu zic să nu facă, așa îl îndrum. Eu vreau să se joace pe teren, nu vreau nimic, depunctări, așa ceva”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

FCSB, favorită la titlu în opinia lui Becali. CFR Cluj și Universitatea Craiova – duel pentru locul 2

Patronul roș-albaștrilor este convins că echipa sa va câștiga fără emoții titlul în acest sezon de Superliga.

„Lasă-mă să fac și eu o aroganță, dacă tot am vorbit de credință. Să mai trecem și la «lumești». Pe locul 2 se bat CFR și Craiova. Cred că CFR are șanse mai mari. Acum nu prea mai pot să spun multe. Am fin și finul e supărăcios (n.r. Mirel Rădoi). Mihai Rotaru nu se supăra, dar Mirel se supără. Așa ceva, cum au fost ei egalați de UTA, nu am mai văzut în viața mea”, a spus Gigi Becali.

Protest anunțat de Universitatea Craiova, după remiza cu UTA Arad

Universitatea Craiova a acuzat public arbitrajul, după egalul cu UTA Arad (3-3), delegarea lui Marian Barbu fiind considerată „inadmisibilă” de oficialii olteni. Aceștia au transmis un comunicat ferm și au anunțat că, dacă situația va continua, vor protesta prin purtarea de banderole negre.

„Ce înțelegem din toate greșelile? Că arbitrii nu doar că greșesc împotriva noastră, dar o fac sistematic, sub ochii și cu girul conducerii CCA. În loc să protejeze competiția, domnul Vassaras pare mai preocupat să își protejeze oamenii. Iar noi, cei care vrem să ne batem cinstit pentru titlu, devenim victimele unui climat tot mai greu de ignorat. Oare nu chiar această succesiune de erori alimentează percepția, tot mai des invocată în presă, că unele echipe sunt arbitrate cu mai multă înțelegere decât altele?”, se arată în comunicatul emis de Universitatea Craiova.