Sport Mirel Rădoi s-a apucat de treabă la Universitatea Craiova. Detalii despre negocierile cu Mihai Rotaru







Mirel Rădoi (43 de ani) a revenit pe banca celor de la Universitatea Craiova și s-a apucat deja de treabă. Negocierile au mers ca unse, după cum a afirmat patronul echipei, Mihai Rotaru. Fostul internațional român era nerăbdător să înceapă treaba, așa că a ținut o ședință de pregătire înainte de-a parfa contractul.

„Nu a fost nicio discuție cu Mirel Rădoi până să închidem cu Costel. A fost după ce am strâns mâna cu Gâlcă. Atunci l-am sunat prima dată, nu mi-a răspuns. Am aflat că aterizase, venea din Arabia Saudită. L-am întrebat «Mirele, unde ești în Arabia sau în țară? Ai chef de muncă?». Mi-a zis că are și am dat drumul la treabă”, a spus Rotaru, la Digi Sport. Finanțatorul a continuat și a dat și alte detalii.

Mirel Rădoi, la al doilea mandat pe banca celor de la Universitatea

„Apoi la 21:30 m-am văzut cu el. Am discutat despre primul mandat, ce a fost rău din partea mea, din partea lui. Lucrurile sunt bine. Vă dau un secret. Anunțasem că a semnat, dar el nu semnase. A zis că trebuie să facă repede primul antrenament. A zis că vine și semnează ca primarul.

A fost Reghe un antrenor pe care l-am readus și mai e el, Mirel. A fost tot timpul prima opțiune. L-am sunat și înainte de Costel, dar mi-a spus că are nevoie de o pauză. A spus la un podcast că ceea ce regretă cel mai mult nu este plecarea de la națională, ci de la Universitatea Craiova. Am fost all-in.”

Imediat după ce Costel Gâlcă a fost dat afară de pe banca oltenilor, Rădoi a primit oferta, a mai precizat Rotaru pentru sursa citată.

„Aseară am închis-o și am bătut palma. Aseară la 1 noaptea căzuse ceva, dar nu din chestiuni financiare, aveam noi ceva mai vechi, dar dimineața la 6 s-a rezolvat. A fost o poveste cu un om din staff, nimic mai mult. Știm modul în care lucrează fiecare.

Antrenorul a mai pregătit-o pe FC „U” în anul 2022.