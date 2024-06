Sport Surprize neplăcute pentru Gigi Becali, patronul FCSB. Transferuri prea puține pentru noul sezon







Gigi Becali (65 ani), acum înaintea preliminariilor Champions League, nu reușește în încercarea de a întări FCSB-ul. Echipa finanțatorului din Pipera nu a bifat niciun alt transfer, în afara celor două: al lui David Kiki și al lui Daniel Popa, conform GSP.ro.

Tănase este așteptat la antrenamente, în Olanda

Gigi Becali spune despre transferul lui Florin Tănase că: „Pe data de 16-17, trebuie să fie cu noi în Olanda. Astăzi am vorbit cu Tănase, i-am spus că dacă va fi în cantonament cu noi bine, dacă nu, nici nu mai contează. A spus că va oferi un răspuns până pe data de 16. Aștepta ca impresarul să îi găsească altceva. Pe data de 16-17, trebuie să fie cu noi în Olanda. Cel puțin să vină să se antreneze cu noi, nu semnăm contractul”, a spus Gigi Becali la Fotbal Club, emisiune realizată de Digi Sport.

Tănase a plecat de la FCSB în vara lui 2022 de la FCSB, pentru echipe din Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, dar acum contractul lui cu Al-Okhdood a ajuns la final.

FlorinTănase a fost un marcator prolific, iar acum Becali l-ar dori din nou în echipa sa. Trei milioane de euro este cota lui Tănase, conform site-ului de specialitate transfermarkt.

Gigi Becali așteaptă răspuns pentru Louis Munteanu

Louis Munteanu este o altă țintă a patronului FCSB. Atacantul în vârstă de 21 ani s-a întors la Fiorentina, după ce împrumutul său la Farul a expirat.

12 goluri a reușit Louis Munteanu în stagiunea recent încheiată de Superligă

„Nu știu ce vă pot spune despre Louis Munteanu, nu am primit niciun răspuns. Nici că vor mai mulți bani, nimic. Nu mă interesează, eu am trimis oferta, aștept. Vreau să investesc 4-5 milioane, dar poate că e exact suma pe care o negociasem pentru jucători cu cluburile, dar apoi au cerut atât jucătorii, cât și impresarii. Nu mai știu ce să cred!”, a spus patronul roș-albaștrilor.

Refuz pentru Gigi Becali, din Liga 1

Patronul FCSB a mai spus și că a fost refuzat în această campanie de mercato.

„A existat un caz, un străin din România, mi-a spus că are ofertă de 300.000 euro pe an. A spus că dacă îi ofer aceeași sumă și 50.000 euro la semnătură, vine la noi. Am acceptat, iar apoi el s-a răzgândit, poate i-a fost frică de Becali... Vii, te propui, accepți, apoi spui că nu mai vrei?”, a spus Gigi Becali despre transferul ratat, fără a da un nume sau alte amănunte.

Mijlocașul belgian William Baeten este ultimul jucător străin, care a jucat în Liga 1, de care Becali s-a arătat public interesat. Acesta a jucat la retrogradata FCU Craiova. Pentru el, Becali a făcut o ofertă de 200.000 de euro lui Mititelu, dar s-a lovit de refuzul categoric al patronului oltean.

„Nu trebuie să fie titular. Noi avem echipă, acum aducem doar rezerve. Vrem să facem față și în cupele europene, și în campionat. Sunt în anumite negocieri, dar oamenii au început să ceară foarte mulți bani. Eu nu arunc cu banii, vreau să fac o echipă puternică! Mai am nevoie de 3-4 jucători,” spunea Gigi Becali, patronul FCSB, la Fotbal Club.