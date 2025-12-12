Crăciun 2025 pe Netflix: Cele mai noi filme care trebuie văzute

Sezonul sărbătorilor aduce, pe lângă luminițe și cadouri, și o avalanșă de filme de Crăciun pe Netflix. Platforma de streaming a lansat în această iarnă producții noi, menite să aducă râs, romantism și emoții festive în casele telespectatorilor.

Filmele My Secret Santa, Champagne Problems, A Merry Little Ex-Mas și Operation Mistletoe deja sunt în topuri pe platforma de streaming Netflix și merită vizionate de cei pasionați de producțiile de Crăciun.

My Secret Santa este o comedie romantică americană lansată pe Netflix pe 3 decembrie 2025. Regizat de Michael Rohl, filmul îi are în rolurile principale pe Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold și Tia Mowry. Povestea urmărește o mamă singură, Taylor, care, după ce își pierde slujba, se deghizează într-un Moș Crăciun în vârstă pentru a fi angajată la o stațiune de schi locală.

Situația se complică când managerul resortului începe să suspecteze adevărul, iar Taylor se îndrăgostește de fiul frumos al proprietarului. Breckenridge aduce farmec și umor, iar filmul a fost filmat în Kamloops, British Columbia, în februarie 2025. Pe Rotten Tomatoes, 75% dintre recenziile critice sunt pozitive.

Tot pe Netflix, lansat pe 19 noiembrie 2025, Champagne Problems spune povestea lui Sydney, o tânără executivă care călătorește în Franța pentru a achiziționa o prestigioasă marcă de șampanie înainte de Crăciun. Regizat de Mark Steven Johnson, filmul îi are în distribuție pe Minka Kelly și Tom Wozniczka.

În Paris, Sydney se confruntă cu provocări neașteptate, dar și cu o poveste romantică cu Henri, fiul fondatorului brandului. Filmul combină romantismul cu peisaje de poveste și atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă, fiind o alegere perfectă pentru o seară relaxantă de decembrie.

A Merry Little Ex-Mas este o altă comedie romantică americană disponibilă pe Netflix, regizată de Steve Carr și scrisă de Holly Hester. Filmul urmărește povestea lui Kate și Everett, care, după ani de căsătorie, se pregătesc să divorțeze, dar aleg să petreacă un ultim Crăciun împreună pentru binele copiilor.

Situațiile comice și momentele emoționante se împletesc pe fundalul tradițiilor de sărbători, culminând cu o reconectare neașteptată între foștii soți. Alicia Silverstone și Oliver Hudson reușesc să transmită autenticitatea personajelor, iar filmul este ideal pentru cei care caută o poveste de familie cu emoție și umor.

Un alt titlu de urmărit este Operation Mistletoe, care promite aventură și umor, combinând misiuni secrete cu atmosfera specifică Crăciunului. Filmul conține un mix de comedie și acțiune, perfect pentru cei care doresc un Crăciun diferit de clasicele comedii romantice.