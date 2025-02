Sport Coșmarul prin care a trecut fostul campion Mihai Leu. Este de nerecunoscut







Fostul campion de box Mihai Leu s-a confruntat cu multe probleme în ultimele luni ale anului trecut. El a fost la un pas de moarte după ce a fost supus, într-un spital privat din București, unei intervenții chirurgicale de înlocuire a unui stent la rinichi.

Cum se simte acum Mihai Leu

Din cauza complicațiilor suferite și la cererea familiei, sportivul a fost dus de urgență la Institutul Clinic Fundeni. În urmă cu aproximativ trei săptămâni, fostul campion a fost externat, iar acum se află acasă, la Hunedoara. El a spus că ține legătura cu doctorii și că se simte mult mai bine.

”Trebuie să am grijă, dar sunt tot mai bine. Mă simt bine și psihic. Va trebui să fac analize mai des, să fiu mult mai atent decât am fost până acum. Bine, am avut mare noroc cu domnul doctor profesor Irinel Popescu, care are grijă de mine. Vorbesc cu domnul doctor la telefon în fiecare săptămână și, când consideră dânsul, o să merg din nou la control”, a spus sportivul.

A slăbit zece kilograme

Fostul campion a spus că a slăbit aproximativ zece kilograme și că a început să facă kinetoterapie pentru a stat mult în pat și mușchii i s-au atrofiat.

”Râdeam și cu fratele meu mai devreme, ce ciudată este și viața asta, la box toată viața a trebuit să slăbesc și acum, dintr-o dată, trebuie să mă îngraș. Mă chinui cât pot să mă îngraș. Stau destul de mult în pat. Fac kinetoterapie, deoarece am stat mult în pat și mușchii s-au atrofiat, dar îmi revin pe zi ce trece”, a adăugat sportivul.

Mihai Leu nu vrea să facă plângere

Mihai Leu a spus că nu s-a gândit să facă plângere împotriva spitalului privat în care a fost operat și că vrea doar să se bucure că a trecut peste această perioadă dificilă.

”Am fost transferat la domnul doctor Irinel Popescu și nu am vorbit cu nimeni din cei care m-au operat înainte. Deocamdată, nu am făcut nimic. Chiar vorbeam cu soția că ne bucurăm că sunt bine, că am trecut peste perioada aceea grea. Deocamdată, asta este cel mai important. Nu ne-am gândit, o să vedem pe parcurs”, a mai spus Leu pentru Cancan.

Fostul campion a avut probleme de sănătate și în trecut. În 2014, a fost diagnosticat cu cancer de colon. La acea vreme, el a suferit două intervenții chirurgicale și a stat internat în spital vreme de două luni.