Monden Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mihai Leu: Are un organism puternic și îi dă Dumnezeu sănătate







Mihai Leu se confruntă din nou cu probleme de sănătate. În prezent, fostul campion de box este internat la Spitalul Fundeni din Capitală, unde a ajuns în urmă cu câteva zile.

Situația lui Mihai Leu

Mihai Leu a fost diagnosticat, în urmă cu 10 ani, cu cancer la colon. În prima parte a acestui an, el s-a confruntat cu probleme de sănătate grave, în luna iunie ajungând din nou la spital în urma unor complicații. Acestea ar fi apărut în urma intervenției de la spitalul din Hunedoara.

În ciuda problemelor grave pe care le are și a momentelor dificile prin care trece, fostul campion a continuat să lupte, păstrându-și optimismul.

Fostul sportiv nu a fost uitat de cei dragi

În aceste momente, chiar dacă se află din nou pe patul de spital, fostul campion de box nu a fost uitat de prieteni.

Printre persoanele care l-au vizitat la spitalul Fundeni se numără Ioan Andone, care susține că se simte bine și are un organism puternic.

„Mihai Leu e bine (...) Am fost la spital la el, am mai fost și acum o săptămână, dar Mihae e bine (...) A avut momente mai grele, dar și Mihai e un boxer, e un pilot, are un organism puternic și îi dă Dumnezeu sănătate”

De asemenea, Ioan Andone subliniază că l-a văzut în situații mult mai dificile decât cea de acum, marcând că are încredere că se va face bine și va trece peste această perioadă grea, plină de încercări.

„A fost mult mai rău, a trecut prin clipe extrem de grele, dar el fiind un luptător a trecut și chiar aseară l-am vizitat, am povestit și o să mă mai duc (...) Eu l-am văzut și când era mai rău”, a dezvăluit Ioan Andone în cadrul unei emisiuni TV.