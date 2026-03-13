Un an de la moartea campionului Mihai Leu. Fostul boxer va fi comemorat în Hunedoara

Memoria lui Mihai Leu va fi marcată printr-un eveniment special organizat la aproape un an de la dispariția sa. Soția fostului campion, Anna Leu, a decis să continue proiectul care i-a fost cel mai apropiat de suflet, Campionatul Național de Super Rally, iar etapa programată la Hunedoara, în perioada 27–28 iunie, va fi dedicată în mod special sportivului care a devenit un simbol al performanței în România: „O să facem Super Rally la Hunedoara (n.r.: la un an de la decesul lui Mihai Leu). Am început deja pregătirile”, a declarat văduva lui Mihai Leu pentru cancan.ro.

La aproape un an de la moartea lui Mihai Leu, familia sa a ales să îi păstreze vie amintirea prin continuarea competiției pe care acesta a inițiat-o. Pregătirile pentru noul sezon al Campionatului Național de Super Rally au început deja, iar organizatorii vor păstra formatul stabilit de fostul campion. Competiția urmează să se desfășoare în patru orașe din România: Alba Iulia, Hunedoara, Timișoara și București. Etapa din Hunedoara, programată pentru 27 și 28 iunie, va avea însă o semnificație aparte, fiind dedicată comemorării lui Mihai Leu.

Anna Leu a spus că organizarea evenimentului reprezintă o modalitate de a duce mai departe viziunea sportivului, chiar dacă lipsa lui se simte în fiecare zi.

„Cum să fiu? Binișor. Mergem înainte, altă variantă nu avem. Vin și zile mai bune, dar și zile mai grele. Este greu, este un gol în fiecare zi, e greu să mergem mai departe fără sprijinul lui.

O să facem Super Rally la Hunedoara (n.r.: la un an de la decesul lui Mihai Leu). Am început deja pregătirile. Evenimentul va avea loc pe 27-28 iunie. Vom organiza în continuare Campionatul Super Rally. A fost ideea lui Mihai și proiectul lui de suflet, iar noi vom duce acest eveniment mai departe. Vor fi patru etape, Alba Iulia, Hunedoara, Timișoara și București. Hunedoara va fi special pentru el', a mărturisit văduva lui Mihai Leu pentru sursa citată.

Pentru familia sa, această dată a devenit un moment de reculegere și de amintire.

Anna Leu a vorbit despre felul în care resimte absența fostului campion, dar și despre modul în care continuă să îi păstreze vie memoria.

„Este o zi în care dorul se simte mai limpede ca oricând. Nu este doar tristețe, ci o combinație de liniște, recunoștință și iubire care nu se stinge. Absența lui fizică doare, dar în același timp îl simt prezent într-un mod mai profund, prin tot ce a lăsat în mine și în felul în care m-a învățat să privesc viața.

Este un moment pe care îl voi petrece alături de Marco. Va fi o zi trăită cu discreție și profunzime. Da, o voi petrece alături de Marco, pentru că el este parte din continuitatea iubirii noastre. Nu va fi o celebrare în sensul clasic, ci un moment de reculegere, de amintire și de apropiere', a declarat Anna Leu atunci, pentru click.ro.

Mihai Leu a dus o luptă îndelungată cu o boală gravă, care i-a schimbat complet viața. Sportivul a fost cunoscut pentru performanțele obținute atât în box, cât și în competițiile auto, iar determinarea sa s-a văzut și în anii în care a luptat cu problemele de sănătate.

În anul 2014, medicii i-au descoperit cancer de colon. De atunci au urmat tratamente și intervenții chirurgicale, iar fostul campion mondial la box a trecut prin mai multe momente dificile.

Deși confruntat cu o boală gravă, Mihai Leu a continuat să lupte cu aceeași voință care l-a caracterizat de-a lungul carierei sale sportive.

Pe 1 iulie 2025, Mihai Leu a murit la vârsta de 56 de ani. Dispariția sa a lăsat un gol în lumea sportului românesc, dar și în rândul celor care l-au urmărit și apreciat de-a lungul anilor.

Prin competițiile pe care le-a creat și prin performanțele sale, fostul campion rămâne una dintre figurile importante ale sportului din România, iar proiectele inițiate de el continuă să fie duse mai departe de familie și de cei care i-au fost aproape.