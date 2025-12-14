„Corupția ucide” anunță recrutarea unei structuri operative pentru viitoarele proteste

Asociația „Corupția ucide” a anunțat public că începe recrutarea de persoane care să se implice activ în coordonarea și organizarea viitoarelor proteste și acțiuni civice.

Anunțul, publicat pe pagina oficială de Facebook a organizației, vizează construirea unei structuri operative capabile să gestioneze evenimente de amploare, în condiții de siguranță și eficiență, într-un context în care mobilizarea publică poate ajunge la zeci de mii de participanți.

În mesajul public, „Corupția ucide” explică motivele pentru care consideră necesară o structură de coordonare bine pusă la punct. Organizația atrage atenția asupra riscurilor care apar atunci când numărul participanților este foarte mare și când lipsa organizării poate duce la haos, confuzie sau incidente.

„Când suntem zeci de mii în stradă, haosul este inamicul nostru. Pentru a fi eficienți, pentru a ne proteja și pentru a ne face auziți clar, avem nevoie de o Echipă Operativă solidă. Corupția Ucide recrutează oameni pentru structura de comandă și execuție a următoarelor proteste și acțiuni viitoare”, se arată în postarea publicată de organizație.

Asociația subliniază faptul că protestele viitoare sunt gândite nu doar ca manifestări spontane, ci ca acțiuni care necesită planificare, coordonare și capacitate de reacție rapidă.

Un element central al anunțului este delimitarea clară între simpla participare la proteste și implicarea activă în organizarea acestora. Reprezentanții „Corupția ucide” subliniază că apelul nu este adresat celor care doresc doar să fie prezenți în stradă, ci celor care pot contribui la funcționarea internă a manifestațiilor.

„Nu căutăm participanți la proteste și acțiuni, ci colegi de baricadă”, precizează organizația.

Potrivit anunțului, asociația se adresează persoanelor care au experiență sau competențe relevante în mai multe domenii-cheie, necesare pentru desfășurarea unor proteste de amploare. Mesajul face referire la nevoia de coordonare strategică, comunicare publică, activitate în teren și suport digital.

„Ai experiență în coordonare și strategie, în media și comunicare, în activități de teren și logistică sau în activități digitale și remote? Dacă poți să-ți asumi responsabilitatea într-un moment critic, acum avem nevoie de tine”, se mai arată în mesajul publicat de organizație.

Cei interesați să se implice pot aplica pentru a face parte dintr-o structură denumită Task Force, descrisă de organizație ca fiind nucleul de coordonare al viitoarelor proteste. Potrivit anunțului, Task Force-ul va funcționa pe mai multe niveluri, fiecare cu atribuții distincte, într-o ierarhie clară.

Organizația precizează că această structură este gândită pentru a permite luarea rapidă a deciziilor și gestionarea eficientă a situațiilor neprevăzute, care pot apărea în timpul manifestațiilor publice.

Primul nivel al Task Force-ului va fi format din persoane capabile să ia decizii rapide și să gestioneze situații de criză. Aceștia vor avea rol de coordonare generală și vor superviza activitatea celorlalte componente ale structurii.

Potrivit „Corupția ucide”, acest nivel presupune asumarea unor responsabilități majore, inclusiv coordonarea mai multor departamente și reacția promptă în cazul apariției unor riscuri sau incidente.

Al doilea nivel al structurii va fi dedicat coordonării pe domenii specifice. În acest segment intră, potrivit anunțului, operațiunile media, care includ componenta editorială, tehnică și digitală, dar și operațiunile de teren, care vizează siguranța participanților și logistica necesară desfășurării protestelor.

Această structurare indică intenția organizației de a controla atât fluxul de informații și comunicarea publică, cât și aspectele practice legate de prezența fizică în stradă.

Nivelul al treilea al Task Force-ului va fi format din persoane care vor executa efectiv misiunile în teren. Acestea vor fi implicate direct în desfășurarea protestelor, în sprijinirea participanților și în implementarea deciziilor luate la nivelurile superioare.

În paralel, nivelul al patrulea este destinat persoanelor care vor activa remote, având roluri de monitorizare, moderare, producție grafică sau urmărire a informațiilor relevante din spațiul public și mediatic.