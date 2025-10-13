Cornel Păsat, în fața rupturii de soție. Ar putea ajunge în instanță

După două decenii de căsnicie, relația dintre Bianca și Cornel Păsat pare să fi ajuns într-un punct critic. Fostul dansator și coregraf, cunoscut pentru spectacolele sale de striptease masculin și pentru activitatea din showbiz, trece prin momente dificile după ce soția sa a decis să pună capăt mariajului.

Bianca Păsat a părăsit domiciliul conjugal în urmă cu trei săptămâni, luându-l cu ea și pe fiul lor, Dryas, în vârstă de 7 ani. Deși inițial a dorit ca separarea să se facă pe cale amiabilă, la notar, Cornel a spus că nu a fost de acord cu această decizie.

„Da, e adevărat! Dar eu nu sunt de acord cu decizia Biancăi. Ea mi-a cerut să divorțăm la notar, dar eu nu am fost de acord”, a declarat el, adăugând că speră ca soția sa să se răzgândească.

Cornel Păsat, în vârstă de 48 de ani, a povestit că separarea s-a produs chiar de ziua lui, moment în care Bianca a decis să plece de acasă împreună cu copilul. De atunci, cei doi nu mai locuiesc împreună, iar comunicarea dintre ei se limitează la momentele legate de fiul lor.

„A plecat de la ziua mea, acum trei săptămâni. A luat și copilul cu ea. Eu merg doar să-l iau de la ea și să-l duc la școală”, a explicat Păsat.

Chiar dacă așteaptă să primească actele de divorț „din clipă în clipă”, Cornel speră încă într-o împăcare. „I-am cerut o lună de gândire, tocmai în speranța că se va răzgândi. Are un caracter foarte puternic, e spartană, nu dă înapoi. Dacă mă iubește, eu zic că nu va divorța”, a spus el.

Cornel a recunoscut că nu este prima dată când s-a vorbit despre un divorț între el și Bianca. Cu toate acestea, de fiecare dată până acum, au reușit să depășească momentele dificile și să revină împreună.

„Nu vreau să intru în detalii domestice, din simplul motiv că nu vreau să transform bulgărele de zăpadă într-o avalanșă de neoprit. E clar că amândoi suntem de vină pentru ceea ce se întâmplă. Nu e prima dată când s-a pus problema să divorțăm. Ultima dată am reușit să rezolvăm și s-a întors acasă. Atunci a stat o lună plecată. Acum sper să se întoarcă mai repede, că nu e deloc roz fără ea”, a spus el pentru Click.

Pe lângă problemele din familie, Păsat a trecut și printr-o perioadă de tranziție profesională. Dansatorul a dezvăluit că intenționa să vândă casa în care locuia alături de soția sa, însă planurile s-au schimbat în ultimul moment.

„Am vrut să vindem casa ca să ne împărțim drepturile. A venit deja un agent imobiliar și, în loc să o vindem, eu m-am asociat cu el la firma de imobiliare ca să am de lucru. Tot răul spre bine, vorba aceea! Am luat-o într-o nouă direcție!”, a spus el.

Bianca Păsat, între timp, se concentrează pe afacerile sale, având un program de nutriție dedicat femeilor însărcinate, care s-a bucurat de succes. „Ea este într-o fază în care afacerile îi merg foarte bine, iar eu mă simt cam singur”, a mai spus Cornel.