Monden O prezentatorare TV s-a dezbrăcat în direct în fața lui Mutu







Vedeta care s-a dezbrăcat în fața lui Adrian Mutu. Prezentatoarea argentiniană Belen Rodriguez, care a părăsit trustul Mediaset în urmă cu doi ani și care s-a confruntat cu depresie, a declarat că este foarte bine acum și că nu mai are nicio relație.

Vedeta care s-a dezbrăcat în fața lui Adrian Mutu

„Pentru prima dată în ultimii 20 de ani sunt singură. M-am tuns și am împlinit și 40 de ani... Și, da, sunt foarte bine”, spune Belen pentru gazzetta.it.

În urmă cu 15 ani, prezentatoarea i-a făcut striptease într-o emisiune lui Adrian Mutu, pe atunci legitimat la Fiorentina. Aceasta a renunțat la haine și a încercat să-l impresioneze pe fostul fotbalist.

S-a iubit cu mulți fotbaliști faimoși

Argentinianca s-a iubit cu mai mult bărbați faimoși. Ea a devenit cunoscută în 2012, când a format un cuplu cu manechinul Stefano De Martino, cei doi fiind și căsătoriți. urmat apoi Fabrizio Corona, un antreprenor italian pasionat de fotografie, iar după aceea, actorul Rossano Rubicondi.

Cea mai norotie relație pe care a avut-o a fost cea cu atacantul Marco Borriello (fost la Genoa, Milan, Roma sau Juventus). A urmat o relație cu pilotul din MotoGP, Andrea Iannone, de care s-a despărțit în 2019. Apoi, aceasta a format un cuplu Ezequiel Lavezzi. Ea era într-o relație cu Lavezzi când i-a făcut striptease lui Adrian Mutu.

Adrian Mutu, la a treia căsnicie

Aflat la cea de-a treia căsnicie, Adrian Mutu se declară mulțumit de relația cu Sandra. Partenera fostul mare internațional român este cu 14 ani mai tânără. Acesta a cerut-o pe Sandra în căsătorie în perioada în care juca la Pune City.

„Eu am stat 4 luni într-un hotel. Am fost cu soția mea acolo. Am pus în contract. Că nu erau de acord. Trebuia să stau singur într-un hotel. Bine că am luat-o pentru că în India am cerut-o pe Sandra de soție.Eram împreună și am plecat în India.

Și atunci ne-am dat seama după câteva luni că putem conviețui. Ca să fii convins că poți conviețui cu o persoană, du-te în India și în Maldive și stai o lună. Ori la balamuc ori la prea multă liniște”, a declarat el.