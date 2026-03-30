Controlul coordonat în postul Leușeni–Albița va continua. Acordul dintre Republica Moldova și România, prelungit în aprilie 2026

Republica Moldova. Controlul coordonat în postul Leușeni-Albița va continua. Republica Moldova și România urmează să semneze, în luna aprilie 2026, Acordul privind prelungirea. Documentul este actualizat anual, în urma analizei fluxului transfrontalier și altor indicatori tehnici. Informațiile au fost prezentate de șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, în cadrul unui interviu acordat pentru Moldpres.

Potrivit conducerii Serviciului Vamal, în prezent, pe frontiera cu România, controlul coordonat este aplicat în două posturi vamale: Leușeni-Albița și Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din țară.

„Intenționăm să continuăm această practică, în vederea instituirii controlului coordonat și în alte posturi vamale de frontieră/puncte de trecere a frontierei de stat, cum ar fi Ungheni-Ungheni. Ne propunem să avem control coordonat bidirecțional, adică atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe cel al României. Acest mecanism a dat rezultate și vedem în timp că lucrurile s-au îmbunătățit. Mai sunt chestiuni tehnice pe care urmează să le definitivăm, dar este un proces care se află în permanentă îmbunătățire”, a menționat Vrabie.

În postul Leușeni-Albița, Acordul privind controlul coordonat este prelungit anual.

„Astfel, facem o analiză a fluxurilor și a deficiențelor. După aceasta, împreună cu Poliția de Frontieră, venim cu propunerea către omologii din România de a prelungi acest Acord. Documentul urmează a fi semnat în luna aprilie 2026”, a afirmat Radu Vrabie.

În contextul sărbătorilor Pascale, Serviciul Vamal va aplica un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, atunci când mai mulți cetățeni din străinătate revin acasă, iar alții pleacă în vacanță. Creșterea fluxului este prognozată pentru începutul lunii aprilie, cu valori sporite în zilele premergătoare sărbătorii.

Potrivit conducerii Serviciului Vamal, la finele lunii martie, vor fi organizate ședințe de lucru cu autoritățile vamale din România și Ucraina pentru a coordona măsurile aplicate în această perioadă.

„De obicei, cu două săptămâni înainte de Paște, începe creșterea fluxului de călători, cu valori maxime în zilele premergătoare sărbătorii. În perioada vacanței copiilor, fluxul se direcționează din țară spre Europa. Trafic sporit la frontieră se atestă și în ajun de Paștele Blajinilor, apoi când pleacă cetățenii din diaspora. Astfel, în această perioadă vom dispune suplimentarea personalului de control. Totodată, are loc optimizarea infrastructurii, fiind deschise artere suplimentare de control și, acolo unde este necesar, se aplică procedura „Revers” , redirecționarea sensurilor de circulație. La fel, se aplică separarea fluxurilor de transport - direcționarea distinctă a camioanelor, autoturismelor și autocarelor, fapt care contribuie la o organizare mai eficientă a traficului”, a afirmat Radu Vrabie.

De asemenea, pentru a asigura o traversare eficientă și confortabilă a frontierei de stat, Serviciul Vamal vine cu un set de recomandări pentru călători.

„În scopul minimizării timpului de traversare a frontierei, recomandăm tranzitarea tuturor punctelor de trecere existente pentru a nu suprasolicita doar unele dintre ele și pentru a evita formarea rândurilor. Este necesară verificarea valabilității şi statutului documentului de călătorie în baza căruia se traversează frontiera de stat. Totodată, puteți consulta aplicația „Traficul on-line în posturile vamale de frontieră” de pe pagina oficială a Serviciului Vamal, pentru a cunoaște în timp real situația din posturile de trecere a frontierei”, a spus Radu Vrabie.

De asemenea, este funcțional 24/24 Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal la numărul: +373 22 78-88-88 și Call Centru al Poliției de Frontieră la numărul: +373 22 259 717, unde fiecare cetățean are posibilitatea să primească o consultație privind situația la frontieră, regulile de trecere și alte informații de ordin public.