Aglomerație la frontiera cu România. Trafic intens la Leușeni–Albița după introducerea sistemului EES

Republica Moldova. Trafic aglomerat la frontiera moldo-română în această dimineață, în special în punctul de trecere Leușeni–Albița, unde pe sensul de ieșire din Republica Moldova s-au format cozi de mașini și timpi mai mari de așteptare. Poliția de Frontieră anunță că fluxul sporit de călători este influențat inclusiv de introducerea Sistemului electronic de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene, care presupune proceduri suplimentare de control la prima traversare și poate prelungi durata verificărilor.

Autoritățile susțin că echipele de control lucrează la capacitate maximă și îi îndeamnă pe călători să ia în calcul și alte puncte de trecere a frontierei pentru a evita timpii mari de așteptare.

Potrivit autorității, aglomerația este determinată inclusiv de implementarea în punctul de trecere a Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), care presupune proceduri suplimentare de control și poate influența durata traversării frontierei.

Sistemul se aplică inclusiv cetățenilor Republicii Moldova care călătoresc în România și în alte state membre ale Uniunii Europene pentru perioade scurte. La prima intrare după operaționalizarea completă a sistemului, sunt colectate datele biometrice pentru crearea unui dosar individual. La trecerile ulterioare ale frontierei, verificarea se va realiza automat, pe baza informațiilor deja înregistrate, ceea ce ar urma să reducă, în timp, durata controlului.

Reprezentanții Poliției de Frontieră precizează că echipele de control lucrează la capacitate maximă, iar autoritățile întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier.

Pentru a evita timpii mari de așteptare, călătorii sunt îndemnați să opteze din timp pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Costești, Leova sau Cahul.

Amintim că din 2 martie Sistemul electronic de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene este operațional la toate punctele de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova. Măsura face parte din procesul de modernizare a controalelor la frontiera externă a UE și vizează cetățenii statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată în spațiul comunitar.

Astfel, EES este activ la următoarele puncte de trecere a frontierei: Leușeni – Albița; Sculeni – Sculeni; Leova – Bumbăta; Giurgiulești – Galați (rutier, portuar și feroviar); Ungheni – Iași (feroviar).

„EES este un sistem electronic modern care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire ale cetățenilor statelor terțe admiși pentru șederi de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). Sistemul colectează date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și calculează automat durata șederii autorizate”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Sistemul se aplică inclusiv cetățenilor Republicii Moldova care călătoresc în România și în alte state membre ale Uniunii Europene pentru perioade scurte. La prima intrare după operaționalizarea completă a sistemului, vor fi colectate datele biometrice pentru crearea unui dosar individual. La trecerile ulterioare ale frontierei, verificarea se va realiza automat, pe baza informațiilor deja înregistrate, ceea ce ar urma să reducă, în timp, durata controlului.

Autoritățile precizează că EES nu modifică drepturile de călătorie existente, însă digitalizează evidența intrărilor și ieșirilor, contribuind la prevenirea depășirii duratei legale de ședere și la combaterea fraudelor de identitate. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile legale, accesul este permis și înregistrat electronic, iar persoana este informată cu privire la durata autorizată a șederii. În caz contrar, refuzul intrării este consemnat în sistem și comunicat persoanei vizate.

Datele colectate sunt stocate pentru o perioadă de trei ani sau cinci ani în situația refuzului intrării ori a depășirii termenului legal de ședere, cu respectarea normelor europene privind protecția datelor. Persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, rectificare și ștergere a informațiilor, conform cadrului legal aplicabil.