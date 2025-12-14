Controale antifraudă în transportul alternativ. ANAF a suspendat 12.000 de mașini de ride-sharing

Peste 12.000 de autoturisme utilizate în activități de ride-sharing au fost suspendate de la funcționare de către ANAF, în urma controalelor desfășurate în perioada septembrie–noiembrie 2025, autoritățile aplicând totodată amenzi în valoare totală de peste 82 de milioane de lei pentru neregulile constatate.

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din ANAF a anunţat intensificarea, începând cu luna septembrie, a acţiunilor de control la nivel naţional în domeniul transportului alternativ de persoane. Verificările vizează operatorii economici identificaţi cu risc fiscal ridicat, pe baza analizelor realizate de instituţie.

Acţiunile sunt direcţionate către operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale precum E-factura, RO e-TVA şi casele de marcat electronice. De asemenea, sunt folosite noile instrumente legislative introduse în 2025, inclusiv declaraţiile D397, care conţin date transmise periodic de platformele de transport alternativ.

În urma controalelor desfășurate până în prezent, inspectorii antifraudă au constatat lipsa de conformare fiscală în cazul a 123 de societăți verificate. Autoritățile au aplicat amenzi în valoare totală de 3,125 milioane de lei, au suspendat activitatea pentru 12.358 de autoturisme utilizate în transportul alternativ și au confiscat peste 82,6 milioane de lei încasați fără documente justificative.

Verificările au vizat și respectarea obligației legale privind dotarea și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, conform legislației în vigoare. DGAF a anunțat că va continua și va intensifica acțiunile de control și monitorizare a veniturilor din activitățile de transport alternativ, reamintind că nerespectarea legislației poate aduce sancțiuni contravenționale.

Tot mai mulți șoferi Uber, Bolt și ai altor companii de ride-sharing apelează la firme specializate pentru înființarea de PFA, în contextul controalelor antifraudă derulate de ANAF. Potrivit datelor prezentate, inspectorii au identificat un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ.

Reprezentanții Pick au transmis că un număr tot mai mare de șoferi părăsesc firmele cu care colaborau, pe fondul controalelor și al blocării plăților de către Direcția Antifraudă. Aceștia arată că numărul șoferilor care au trecut pe PFA este aproape egal cu cel înregistrat în ultimele nouă luni, compania raportând deja mii de șoferi convertiți.