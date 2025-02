Politica Contre între Becali și Claudiu Târziu: AUR fără Simion nu mai există







Gigi Becali și Claudiu Târziu au avut o dispută cu privire la liderul AUR, un posibil candidat la alegerile prezidențiale. Becali a afirmat că George Simion nu necesită aprobarea conducerii AUR pentru că el este „stăpânul AUR”.

Gigi Becali: AUR, să nu se supere Târziu, fără Simion nu mai există

Gigi Becali l-a atenționat pe Claudiu Târziu cu privire la liderul AUR că fără el acest partid nu ar exista și că, în opinia sa, el este stăpânul acestui partid.

„Pe domnul Claudiu Târziu îl respect foarte mult, el are un discurs public extraordinar, împăciuitor, om cu mintea pe umeri, dar acum voi să știți un lucru: George Simion nici nu are nevoie să fie susținut de AUR” a explicat Becali la B1TV.

Parlamentarul AUR a mai subliniat că deși poate ține mai mult la Claudiu Târziu decât la George Simion, nu poate contesta un adevăr, și anume că el este nucleul acestei formațiuni politice.

„Să spunem adevărul, realitatea, pentru că el este AUR! Cum să îl susțină AUR pe George Simion dacă el conduce și el este stăpânul AUR?! Fără să se supere Târziu, că ăsta este adevărul și poate că țin mai mult la Claudiu Târziu decât la Simion, dar dacă ăsta este adevărul, că el este stăpânul AUR și nu vin eu să mă bag între Târziu și Simion. Eu nu am intrat într-o casă să mă bag între doi membri ai familiei”, mai spune Becali.

Fără George Simion în câteva luni partidul se duce la 6-7%

Gigi Becali a ținut să mai precizeze că: „Partidul ăsta AUR, fără să se supere Claudiu Târziu, el fără Simion nu mai există. În câteva luni se duce la 6-7%. Ăsta e adevărul. Deși țin mai mult la Târziu, decât la George Simion. Dar el este AUR, el este stăpân!”.

Dar Claudiu Târziu l-a contrazis pe Becali, subliniind că nu este deloc potrivit, chiar și în glumă, să se afirme că un partid aparține unei singure persoane. De asemenea, nu a negat faptul că îl prețuiește mult pe Becali pentru tot ceea ce a făcut în ultimii ani.

„Știu ce a făcut domnul Gigi Becali pentru mulți dintre români și de aceea îl prețuiesc foarte mult, și mai mult decât atât, sper să nu se considere o laudă deșartă dar este dintre puținii oameni pe care eu i-am văzut căutând cu adevărat mântuirea”.

Claudiu Târziu, despre Gigi Becali: Ne considerăm frați de credință

Claudiu Târziu a precizat din start că nu ar dori să intre în conflict cu Gigi Becali dar are o opinie diferită cu privire la AUR.

„Noi ne considerăm frați de credință și în calitatea acesta niciodată nu o să intrăm în conflict. Însă am o opinie diferită în ceea ce privește AUR, mai ales că sunt la originea AUR. AUR nu ar fi fost așa cum îl vedeți dumneavoastră fără mine și fără mulți alți lucrători mai vizibili sau mai puțini vizibili ai acestei mișcări de renaștere națională”, a explicat Târziu.

În plus, Claudiu Târziu a accentuat că nu dorește să își aroge merite exagerate, dar nici nu se poate accepta, chiar și în glumă, că un partid ar putea fi deținut exclusiv de o singură persoană, în acest caz George Simion.

„Nu ar fi avut nici orientarea doctrinară pe care o are, nici discursul pe care îl are, nici oamenii pe care îi are…Pe scurt, nu îmi arog mai multe merite decât am, precum nici George nu își poate aroga toate meritele pentru partidul AUR și nici nu o face. Nu cred că este potrivit nici măcar în glumă să se spună despre un partid că aparține unei persoane pentru că atunci nu mai vorbim despre un partid, vorbim despre o afacere personală”, a concluzionat Târziu în emisiunea de la b1tv.ro.