Claudiu Târziu ar vrea să candideze la prezidențiale

Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a vorbit despre o eventuală candidatură a sa la alegerile prezidențiale și în ce condiții și-ar asuma acest lucru.

Claudiu Târziu, un lider de seamă al formațiunii AUR, a sugerat că ar putea lua în considerare o candidatură la alegerile prezidențiale, în cazul în care partidul său și ceilalți membri ai mișcării suveraniste îl vor considera candidatul ideal pentru acest rol.

„Nu am fost nici în discuția partidului, decât informal, ca persoană, pentru această funcție. Nu am emis această pretenție de a fi candidatul partidului. L-am susținut pe George Simion, așa cum știți. În condițiile date, cred că George Simion nu va mai candida și are toate motivele să o facă, să nu mai candideze, inclusiv promisiunile pe care le-a făcut”, a explicat Claudiu Târziu.

În ce condiții ar putea candida

Claudiu Târziu a discutat, de asemenea, despre posibilele scenarii pentru alegerile prezidențiale. El a evidențiat că nu există o dezbatere concretă referitoare la un plan de rezervă în eventualitatea în care Călin Georgescu ar fi împiedicat să candideze.

„Și atunci ar trebui să fie o altă figură reprezentativă pentru toți suveraniștii și, încă o dată, acceptată de toți suveraniștii. Dacă acea figură voi fi eu, adică dacă toți cei din partea asta a eșichierului politic vor considera că aș fi un candidat potrivit, pe care să îl susțină fără rezerve, da, atunci mi-aș asuma această poziție”.

Claudiu Târziu: Nu s-a pus această problemă

Claudiu Târziu a ținut să precizeze că deocamdată nu s-a pus această problemă: „Dar, încă o dată, nu s-a pus problema, nu am lansat asemenea propunere în discuție. Au fost niște discuții informale în partid, iscate de alți colegi de-ai mei, la care eu nu am participat. Și, prin urmare, nu știu dacă va fi cazul să fiu propus cu adevărat sau nu. Nu asta cred că este important. Funcția este importantă doar prin ceea ce reușești să faci în ea”.

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a mai adăugat cu privire la acest subiect că indiferent de candidat trebuie să aibă șanse reale pentru a putea câștiga președinția.

„Oricine va fi candidatul nostru, trebuie să fie un om cu șanse reale de a învinge în această bătălie și mai mult să fie susținut de toată lumea pentru că o dată ce a obținut victoria să poată să facă pentru România ceea ce a spus. Un om singur nu face nimic. Un om cu o echipă, cu un sprijin masiv politic, care aduce după sine un sprijin important electoral, atunci un astfel de om poate să facă multe lucruri, dacă are o viziune și are voința politică și știința pentru a face așa ceva”, a concluzionat Claudiu Târziu într-un interviu pentru ziare.com.