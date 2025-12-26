Construcția primei centrale nucleare a Turciei a primit o finanțare suplimentară din partea Rusiei

Rusia a acordat o finanțare suplimentară de 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de compania rusă de stat Rosatom, potrivit ministrului turc al Energiei. „Această finanţare va fi, cel mai probabil, utilizată în perioada 2026–2027”, a ministrul, potrivit Reuters.

Rosatom construiește prima centrală nucleară a Turciei la Akkuyu, în provincia mediteraneană Mersin, pe baza unui acord semnat în 2010, cu o valoare totală estimată la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Proiectul trebuia inițial să intre în funcțiune în acest an, însă calendarul a fost decalat din cauza unor întârzieri.

„Această finanţare va fi, cel mai probabil, utilizată în perioada 2026–2027. Pentru anul 2026 vor exista cel puţin 4–5 miliarde de dolari din această sumă sub formă de finanţare externă”, a spus ministrul Alparslan Bayraktar.

Bayraktar a declarat că Turcia poartă discuții cu Coreea de Sud, China, Rusia și Statele Unite privind dezvoltarea unor proiecte nucleare în provincia Sinop și în regiunea Tracia, precizând că Ankara urmărește „cea mai competitivă ofertă”.

Oficialul a reiterat că Turcia vizează producerea de energie nucleară pe plan intern și că intenționează să prezinte, în perioada următoare, date clare despre obiectivele sale în acest domeniu.

Separat, Bayraktar a anunțat că Turcia poartă discuții cu compania saudită ACWA Power pentru un pachet de proiecte solare cu o capacitate totală de 5.000 de megawați.

„Ne aşteptăm să finalizăm acordul în primul trimestru din 2026, cu o primă etapă de 2.000 de megawaţi. Vorbim despre un proiect solar de 2.000 de megawaţi: 1.000 de megawaţi în Sivas şi 1.000 de megawaţi în Taseli”, a mai spus acesta.

De asemenea, Turcia poartă discuții cu o altă companie din regiunea Golfului pentru un proiect combinat de energie solară și stocare, cu un cost estimat între 1,5 și 2 miliarde de dolari, fără a oferi detalii suplimentare.