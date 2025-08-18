International Construcția care deschide noi porți pentru Europa ascunde o mare provocare







Tunelul care va traversa Strâmtoarea Gibraltar, între Maroc și Spania, reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din lume. Conceput de mai multe decenii, tunelul urmărește să stabilească o legătură permanentă între Africa și Europa, facilitând schimburile economice și culturale.

În prezent, feriboturile leagă Tangerul de Spania, însă un tunel subteran ar oferi o soluție durabilă și mai rezistentă la intemperii, marcând o nouă eră de cooperare transcontinentală.

Construcția tunelului reprezintă o provocare majoră pentru Maroc și Spania.

Cu un buget de 1,6 milioane de euro pentru actualizarea studiilor de fezabilitate, proiectul prevede un tunel de 42 de kilometri. Cu adâncimi de până la 475 de metri, traversează o zonă seismică activă. Ingineria avansată va fi esențială, iar succesul acestui proiect simbolizează uniunea continentelor, culturilor și economiilor, consolidând relațiile dintre Maroc și Uniunea Europeană.

Relansat în 2023, tunelul reflectă aspirațiile comune ale celor două țări și colaborarea lor geopolitică într-o lume instabilă. Prin acest proiect, Maroc și Spania își pot demonstra angajamentul pentru cooperare transnațională. Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a subliniat importanța întăririi relațiilor cu Marocul pentru Europa, în timp ce inițiativa „Operațiunea Traversarea Strâmtorii” arată cum proiectele comune pot consolida armonia diplomatică.

Tunelul ar putea stimula semnificativ economia regiunilor învecinate. Experții CAPMAD consideră că proiectul se înscrie în strategiile comerciale mai largi între UE și Africa, contribuind la extinderea lanțurilor de aprovizionare în Africa de Nord și de Vest. Marocul ar putea să-și consolideze rolul de poartă de acces pentru bunuri și forță de muncă africane. În paralel, operatorul Balearia va lansa în 2025 noi servicii de feribot rapid între Tarifa și Tanger, reflectând cererea tot mai mare pentru conexiuni sigure. Tunelul nu va înlocui feriboturile, ci le va completa, oferind o alternativă permanentă și rezistentă la intemperii.