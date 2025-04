Social Consensul științific arată că rasa este o invenție umană, nu o realitate biologică







Ordinele executive ale președintelui Donald Trump au criticat o expoziție de la Muzeul Smithsonian de Artă Americană, „The Shape of Power: Stories of Race and American Sculpture”, pentru promovarea ideii că rasa nu este o realitate biologică, ci o construcție socială. Ordinul executiv critică expoziția pentru promovarea ideii că rasa este o invenție umană, argumentând că genetica și aspectul fizic influențează caracteristicile fenotipice.

Istoricii susțin că rasa a fost inventată de oameni, nu de natură, și că ideea de rasă ca realitate biologică este contraproductivă. Confuzia și deruta din jurul clasificărilor rasiale au pornit de la diferențele minuscule dintre trăsăturile fizice umane, care au făcut dificilă diferențierea între grupuri. Expoziția „Rasele omenirii” de la Muzeul Field din 1933 a caracterizat rasa ca o realitate biologică, însă antropologul Sir Arthur Keith a respins știința ca fiind cea mai sigură metodă de a distinge rasa, argumentând că o simplă privire arată rasa unei persoane mai sigur decât antropologii instruiți.

La sfârșitul anilor 1930 și începutul anilor 1940, oamenii de știință au început să se concentreze pe cultură, mai degrabă decât pe biologie, ca motor al diferențelor dintre grupurile de oameni. Ruth Benedict și Gene Weltfish au scris The Races of Mankind (Rasele omenirii) în 1943, susținând că oamenii sunt mult mai asemănători decât diferiți, iar diferențele noastre se datorează culturii și învățării, nu biologiei.

Theodosius Dobzhansky, un biolog proeminent, a introdus conceptul de „populație genetică” ca instrument de înțelegere a evoluției. Sherwood Washburn, un prieten apropiat al lui Dobzhansky, a recunoscut că scopul geneticii nu era de a clasifica oamenii în grupuri fixe, ci de a înțelege procesul evoluției umane. El a susținut că populațiile genetice erau instrumente pentru utilizări biologice specifice, nu pentru clasificarea oamenilor în grupuri „reale” în funcție de rasă. Expoziția Smithsonian demonstrează cum sculptura rasială a fost atât un instrument de opresiune, cât și de dominație, iar știința este de acord cu afirmația sa că rasa este o invenție umană și nu o realitate biologică.

