Chirurgia bariatrică te ajută să dai jos zeci de kilograme în câteva luni. Doar operația nu este, însă, de ajuns

Obezitatea a devenit în ultimele decenii o maladie mondială. Conform World Obesity Atlas, până în 2035, peste 50% din populația lumii va fi supraponderală. Țara noastră se înscrie și ea pe această traiectorie – 40% dintre români vor fi obezi peste 10 ani. Chirurgia bariatrică poate veni în sprijinul persoanelor care se luptă cu kilogramele în plus pentru a le ajuta să revină la o viață normală, însă doar operația în sine nu este de ajuns.

Lumea se îngrașă într-un ritm alarmant. Numărul persoanelor supraponderale crește constant, în aproape întreaga lume, iar fenomenul nu dă semne de încetinire. România se înscrie și ea în acest scenariu de risc – în 2035, patru din 10 români vor fi obezi. Procentul va fi mai mic în cazul femeilor, de doar 30%, însă incidența obezității va accelera în cazul copiilor și adolescenților.

„Nu doar românii au probleme cu greutatea, ca să fim sinceri, ci toți europenii, nord și sud americanii și o parte foarte mare din asiatici. Cu puține excepții, de fapt toate popoarele din țările dezvoltate au această problemă. Marea excepție este Japonia, singura care reușește să țină încă obezitatea la un nivel minim. În România, acest fapt este evident dincolo de statistici. Mai ales dacă ne uităm la copii și adolescenți, unde impactul este încă și mai mare. Aș zice chiar uriaș și extrem de îngrijorător”, explică dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgia bariatrică.

De ce ne îngrășăm

Cauzele obezității sunt multiple, însă, potrivit specialistului, trebuie căutate preponderent în afara individului, în societate. În opinia sa, obezitatea este mai mult o problemă antropologică, decât medicală, iar genetica are o influență redusă.

„Dacă spunem că alimentația și stilul de viață reprezintă factorii cauzali spunem un adevăr, repetat de mulți ani. Dar care eu nu cred că explică mare lucru. Întrebarea este ce anume ne face să mâncăm mai mult și să ne mișcăm mai puțin, comparativ cu anii trecuți. Pentru că, revenind la statistică, de la 28%, în 2020, la 40% români obezi în 2035 înseamnă că 12% dintre bărbații vor mânca mai mult și se vor mișca mai puțin. Întrebarea este de ce vor face aceste greșeli, de care, de altfel, sunt conștienți”, subliniază dr. Munteanu.

Medicul consideră că există mai mulți factori care contribuie la alimentarea acestui fenomen. Pe de o parte, este vorba de ritmul tot mai alert al vieții. „Aș spune că am început să trăim pe fugă. Asta include și că mâncăm pe fugă. 90% dintre pacienții mei bariatrici mănâncă repede sau foarte repede, stau foarte puțin sau deloc la masă. A doua direcție este un pic paradoxală, în sensul în care, deși în ultimii ani subiectul alimentației este discutat extrem de intens, totuși oamenii nu acordă importanță mesei”, precizează chirurgul.

Efectul este amplificat de faptul că societatea încurajează oamenii să mănânce mai mult. „Două invenții relativ recente – «bufetul suedez» și «all inclusive» – reprezintă, în opinia mea, adevărate sesiuni de antrenamente pentru deprinderea capacității de a mânca mult”, punctează medicul.

Cea mai eficientă intervenție chirurgicală

În marea majoritate a cazurilor, românii nu dau atenția cuvenită acumulării kilogramelor în plus. În urmă cu trei ani, doar două din 100 de persoane cu probleme cu greutatea se aflau în evidență medicală cu diagnosticul de obezitate, conform INSP.

Ignorarea acestei probleme reale de sănătate, poate duce la apariția și agravarea mai multor afecțiuni grave, precum diabetul zaharat tip 2, hipertensiunea arterială, probleme osteo-articulare, infertilitatea sau sindromul de apnee în somn.

„Dacă privim un pic mai nemedical problema, eu aș zice că cel mai mare risc dat de obezitate este faptul că-ți strică viață. Cei care au această problema știu foarte bine ce vreau să zic. Dar românii apelează la medic, de regulă, târziu, când nu mai pot. Evident nu toți, dar procentul este incredibil de mare și nu se referă doar la obezitate”, explică dr. Munteanu.

Însă, și în cazul obezității, ca și al altor afecțiuni, aceasta este mai ușor de tratat dacă se intervine în timp util. Potrivit medicului, tratamentul chirurgical al obezității este recomandat atunci când greutatea în exces nu mai poate fi combătută prin soluțiile clasice, precum dietele.

„Cea mai eficientă intervenție chirurgicală, potrivită pentru majoritatea pacienților – de la adolescenți, la oameni trecuți de 70 de ani – este operația de «Gastric sleeve», botezată sugestiv de români «micșorare de stomac». Această operație are multe avantaje, dar aș sublinia două: te face să pierzi într-un an excesul de kilograme și îți dă timp, cam un an, să te dumirești ce trebuie să faci ca să nu te reîngrași la loc. Aici și doctorul te poate ajuta mult, pe parcursul acestui an, cu sfaturile necesare. Iar sfaturile acestea nu sunt despre ce anume să mănânci și ce să nu mănânci, ci despre cum să mănânci. Operația nu rezolvă cauza problemei, poate rezolva însă consecințele ei”, declară medicul.

Câteva zeci de kilograme în șase luni

Intervenția chirurgială durează puțin, până într-o oră, iar recuperarea este rapidă – în două zile pacienții pot fi externați. Operația nu necesită dren sau sonde și riscul ce complicații este redus. „Complicațiile postoperatorii țin de trei factori: experiența chirurgului, dotarea spitalului și bolile asociate ale pacientului. Echipele antrenate în chirurgie bariatrică înregistrează un nivel de complicații similar cu operațiile de colecist sau apendicită”, explică specialistul în chirurgie bariatrică din cadrul Spitalului Memorial Băneasa.

Potrivit acestuia, pacienții pierd excesul de greutate în medie cam într-un an, cu variații de la 6 la 18 luni. „Câteva zeci de kilograme pot fi pierdute în șase luni. 180 de kg necesită cam un an și jumătate. Pentru amatorii de recorduri, aș dori să spun că 180 nu este o cifră «metaforică». Atât a slăbit un pacient pe care l-am operat acum aproape 18 ani și care a pornit de la 260 kg. Și s-a și menținut. Dar tot adevărat este că nu toți oamenii reușesc să se mențină la o greutate normală. 25-30% dintre cei operați ajung în timp să mai pună kilograme, uneori chiar multe spre foarte multe”, precizează dr. Rubin Munteanu.

Principalul motiv îl reprezintă, și în acest caz, continuarea stilului de viață care i-a adus în situația de a apela la chirurgia bariatrică.