Conglomeratul IHC din Abu Dhabi, interesat de activele externe ale Lukoil

Conglomeratul International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a confirmat că a informat Departamentul Trezoreriei SUA despre interesul de a prelua activele internaționale ale companiei ruse Lukoil, aflate în proces de vânzare din cauza sancțiunilor americane, potrivit Reuters.

IHC, cel mai mare grup listat din Abu Dhabi și condus de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, fratele președintelui EAU și consilier de securitate națională, se adaugă listei tot mai extinse de potențiali cumpărători, unde figurează deja ExxonMobil, Chevron și fondul american de private equity Carlyle.

Activele externe ale Lukoil au fost puse la vânzare după ce Washingtonul a impus sancțiuni companiei și a respins traderul elvețian Gunvor ca potențial cumpărător, ceea ce a deschis discuții cu noi interesanți. Aceștia pot negocia cu Lukoil până pe 13 decembrie, iar fiecare tranzacție va avea nevoie ulterior de aprobarea SUA.

Într-un răspuns transmis Reuters, IHC a confirmat: „Da, ne-am exprimat interesul pentru activele externe ale Lukoil”.

Sancțiunile americane impuse luna trecută companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil au afectat operațiunile externe ale Lukoil, care asigură aproximativ 0,5% din producția mondială de petrol.

Portofoliul internațional al Lukoil cuprinde trei rafinării în Europa, participații în câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt, Nigeria și Emiratele Arabe Unite, precum și sute de stații de carburanți, inclusiv în Statele Unite.

IHC, prezent la nivel global în energie, sănătate, agricultură, imobiliare și minerit, poate mobiliza între 30 și 35 de miliarde de dolari într-un interval de 18 luni, potrivit directorului său general.

Grupul este controlat în proporție de 61,2% de Royal Group, companie deținută de șeicul Tahnoon.

Președintele SUA Donald Trump l-a primit în martie la Casa Albă pe șeicul Tahnoon, într-un moment în care relațiile economice dintre SUA și Emiratele Arabe Unite se intensificau.