Conflict administrativ la Timișoara. Alfred Simonis acuză încercări de blocare a proiectelor majore ale județului

O dispută politică de amploare a izbucnit la Timișoara, după ce președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a acuzat că unii reprezentanți ai conducerii Primăriei încearcă să blocheze realizarea unor proiecte strategice pentru județ și municipiu, printre care construirea noului stadion Dan Păltinișanu și Institutul Regional de Oncologie.

„În ultimele zile am asistat la o încercare a unor reprezentanți ai conducerii Primăriei de a opri, într-un fel sau altul, construirea stadionului Dan Păltinișanu. De aceea, fac un apel la primarul Dominic Fritz, cu care am o relație corectă de colaborare și respect”, își începe mesajul a fost Simonis pe rețelele de socializare.

Potrivit afirmațiilor acestuia, colaborarea dintre Consiliul Județean Timiș și Primăria Timișoara ar fi pusă în pericol de „persoane lăsate temporar la conducere”, în absența edilului. „Unii din cei pe care i-a lăsat la conducerea Primăriei, în absența lui, nu doar că sunt incompetenți, dar par a fi și răuvoitori”, susține Simonis, avertizând că astfel de acțiuni pot afecta investițiile majore deja convenite între cele două instituții.

Una dintre cele mai tensionate teme o reprezintă proiectul pentru noul stadion Dan Păltinișanu. Liderul CJ Timiș respinge afirmațiile conform cărora administrația județeană nu ar avea fonduri pentru cota de finanțare: „Să afirmi că CJT nu are bani pentru a susține cota de finanțare pentru ridicarea stadionului Dan Păltinișanu arată o iresponsabilitate extremă”. Acesta susține că unii reprezentanți ai Primăriei ar încerca să influențeze Guvernul pentru a opri alocările de fonduri către Timișoara.

Simonis mai precizează că județul a sprijinit deja municipalitatea, alocând 20 de milioane de lei pentru finalizarea proiectului numit „stadionul lego”, subliniind că bugetul CJT permite atât susținerea acestui proiect, cât și construirea arenei Dan Păltinișanu „de la zero”.

În aceeași postare, președintele CJ Timiș reafirmă că Institutul Regional de Oncologie va fi construit, contrazicând acuzațiile că nu ar exista surse de finanțare. „Am demonstrat că există finanțare. Institutul se va construi, așa cum se va construi și stadionul Dan Păltinișanu”, declară Simonis, acuzând tentative de subminare a proiectelor medicale esențiale pentru județ.

O altă temă majoră abordată de președintele Consiliului Județean este situația de la deponeul de deșeuri de la Ghizela și relația administrației locale cu societatea de salubritate Retim. Simonis afirmă că subordonați ai Primăriei ar „legitima” activitatea companiei, în pofida problemelor de mediu semnalate: „Retim și-a bătut joc ani la rândul de toată lumea. De timișeni, de instituții, de mediu”.

El susține că au fost sesizate deja organele de cercetare penală cu privire la posibile legături între politicieni locali și compania Retim: „Nu putem să acceptăm să se producă un dezastru ecologic, să fie contaminată apa din râurile Bega și Timiș”.

În final, Alfred Simonis face un apel direct către primarul Timișoarei pentru restabilirea colaborării instituționale: „Dominic, îmi doresc să continuăm să lucrăm împreună pentru Timișoara și Timiș, dar colaborarea se poate construi doar pe respect reciproc și pe adevăr, nu pe manipulări și interese ascunse ale unor subordonați de-ai tăi.” Acesta concluzionează că toate proiectele majore – de la noul stadion și până la Institutul Oncologic și depozitul de deșeuri – vor merge înainte și solicită ca administrația județeană „să nu mai fie împiedicată în implementarea lor”.

Prin acest mesaj public, conducerea Consiliului Județean transmite un semnal de alarmă privind riscul blocării unor investiții strategice pentru întreaga regiune, apelând la responsabilitate administrativă și cooperare instituțională în interesul locuitorilor din Timiș.