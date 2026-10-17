Condiții de iarnă pe Transfăgărășan. Ce avertisment au transmis drumarii

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat sâmbătă, 17 octombrie, că utilajele de deszăpezire continuă să intervină pe DN7C – Transfăgărășan, după ninsorile care au dus la acumularea unui strat important de zăpadă în zona Bâlea Lac. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările pe acest sector dacă autoturismele nu sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

Ninsorile din ultimele zile au adus condiții de iarnă pe Transfăgărășan, unde drumarii continuă operațiunile de îndepărtare a zăpezii de pe carosabil.

Potrivit DRDP Brașov, cele mai importante acumulări au fost înregistrate în zona Bâlea Lac, unde utilajele intervin pentru curățarea drumului.

„Continuăm intervențiile pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan. În zona Bâlea Lac avem parte de condiții de iarnă adevărată cu acumulare semnificativă de zăpadă”, a transmis DRDP Brașov.

Reprezentanții DRDP Brașov le-au recomandat conducătorilor auto să nu se deplaseze în zona afectată de ninsori dacă vehiculele nu sunt pregătite pentru circulația în condiții de iarnă.

Stratul de zăpadă acumulat pe DN7C necesită intervenția utilajelor, iar autoritățile continuă lucrările pentru curățarea carosabilului.

Recomandarea vizează în special șoferii care intenționează să ajungă în zona alpină, unde condițiile meteorologice sunt specifice sezonului rece.

Problemele provocate de ninsoare pe Transfăgărășan au apărut încă de vineri, 16 octombrie, când drumarii au început operațiunile de deszăpezire.

Echipele de intervenție au utilizat utilaje speciale și materiale antiderapante pentru îndepărtarea zăpezii și întreținerea carosabilului.

Lucrările au vizat în special sectorul alpin al drumului, unde precipitațiile au determinat acumulări importante.

DRDP Brașov a avertizat că vremea ar putea rămâne asemănătoare și în următoarele zile. Din acest motiv, șoferilor li s-a recomandat să evite deplasările pe Transfăgărășan cu autoturisme care nu sunt echipate pentru iarnă.