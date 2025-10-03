Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, organizează la Catedrala Sfântul Iosif, în data de 10 octombrie 2025, ora 20:00, un Concert de muzică sacră, intitulat sugestiv: „JESUS CHRISTUS, DOMINUS NOSTER”. Evenimentul este organizat cu ocazia împlinirii celor 150 de ani de la sfințirea pietrei de temelie a Catedralei Sfântul Iosif din București. Orchestra ANIMA a Catedralei ”Sfântul Iosif” din București, singura orchestră de muzică sacră din România și din Europa care se află sub decret episcopal, va încânta publicul prin măiastra interpretare a artiștilor, introducându-i în atmosfera sărbătorii Catedralei din București.

Lucrările propuse pentru acest concert, fac ca tabloul Sărbătorii să fie complet, iar acest lucru este posibil cu participarea Orchestrei ANIMA a Catedralei Sfântul Iosif din București și a Coralei ANIMA a Catedralei Sfântul Iosif din București, sub bagheta dirijorului principal Cătălin Toropoc. La eveniment sunt invitați soliștii: Cristian Balaș – vioară, Alexandru Crișan – vioară, Olga Florea – soprană.

Uvertura Jubilee de C.M. von Weber op.59 Concertone în Do major, K190/186E de W.A. Mozart Quatrro pezzi sacri - G. Verdi Evenimentul este organizat cu sprijinul Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București și al Secretariatului de Stat pentru Culte. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.