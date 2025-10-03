International Breaking news

Zeci de drone neidentificate au survolat o bază militară din Belgia

Zeci de drone neidentificate au survolat o bază militară din BelgiaDronă. Sursă foto: Pixabay
Mai multe drone neidentificate au fost observate survolând o bază militară situată în sud-estul orașului Liège, în Belgia, la mică distanță de granița cu Germania, potrivit agenției AFP. Incidentul a avut loc la doar câteva ore după ce aparate similare au fost detectate deasupra aeroportului din München.

Zeci de drone neidentificate au survolat o bază militară din Belgia

Presa belgiană relatează că, în noaptea de joi spre vineri, aproximativ 15 drone neidentificate au fost observate survolând baza militară Elsenborn, aflată în sud-estul orașului Liège, aproape de frontiera cu Germania.

Cu doar câteva ore înainte, aparate similare fuseseră detectate în spațiul aerian german, deasupra aeroportului Franz-Josef-Strauss din München, unde autoritățile au suspendat zborurile pentru mai multe ore din motive de siguranță.

Conform postului public VRT, dronele au fost reperate în jurul orei locale 1:45, în timpul unui test de rutină. RTL Info adaugă că aceste dispozitive ar fi traversat granița din Belgia spre Germania, fiind observate și de poliția germană din regiunea Düren.

Drone Shahed

Drone Shahed. Sursa foto: Captură video Youtube

Informația a fost confirmată de autorități

Cabinetul ministrului belgian al Apărării, Theo Francken, a confirmat incidentul și a precizat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili originea dronelor și circumstanțele survolului.

Daniel Franzen, primarul localității Butgenbach — comuna pe teritoriul căreia se află baza militară Elsenborn — a declarat pentru agenția Belga că una dintre drone ar fi fost folosită pentru căutarea unui cal pierdut. Acesta a mai menționat că, în cursul dimineții de vineri, nu a primit nicio informare oficială privind o potențială amenințare cu drone în zonă.

Incidentele cu drone se înmulțesc în Uniunea Europeană

Incidentul recent se înscrie într-un val mai amplu de survoluri suspecte efectuate de drone neidentificate în mai multe țări europene, fenomen semnalat în ultimele săptămâni. Germania a anunțat deja detectarea unui „roi” de aparate de zbor în statul Schleswig-Holstein, aflat la frontiera cu Danemarca. Țara scandinavă s-a confruntat, la rândul ei, cu situații similare între 22 și 25 septembrie, când dronele au fost observate în spațiul său aerian mai multe zile la rând.

Anterior, Polonia a denunțat pătrunderea a 19 drone în teritoriul său la începutul lunii septembrie. La scurt timp, trei avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei, unde au rămas aproximativ 12 minute, provocând o reacție dură din partea NATO.

Chiar dacă autoritățile nu au stabilit deocamdată sursa acestor zboruri, guvernele din Polonia și Danemarca au indicat că Rusia ar putea fi implicată în aceste incursiuni aeriene.

