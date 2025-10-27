Compania AD/01 caută noi angajați în mai multe domenii tehnologice

AD/01, studioul de tehnologie care creează soluții digitale pentru brandurile grupului Ahold Delhaize, a anunțat că echipa sa din București a depășit pragul de 200 de specialiști în domeniul tehnologic, potrivit unui comunicat de presă emis de companie.

Lansat în 2024, AD/01 s-a dezvoltat rapid într-un centru important de creare a produselor digitale, contribuind la proiectele de transformare și inovație digitală ale grupului Ahold Delhaize la nivel global.

„Brandurile noastre locale își propun să creeze cea mai bună experiență locală de cumpărături alimentare. Ca parte a ambițiilor noastre tehnologice, ne concentrăm pe a oferi experiențe digitale fluide, fie în magazin, printre rafturi, la casele de marcat sau în online. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de talente în domeniul ingineriei, iar astăzi suntem mândri să sărbătorim această etapă importantă alături de AD/01”, a anunțat Gerhard van der Bijl, CTO Ahold Delhaize Europe & Indonesia, potrivit comunicatului.

AD/01 reunește specialiști în inginerie software, cloud, analiză de date, testare, management de produs și design, care dezvoltă tehnologii menite să îmbunătățească experiența clienților și eficiența operațională.

Compania își propune să își mențină ritmul de creștere și să ajungă la peste 236 de angajați până la sfârșitul anului 2025. După un prim an marcat de expansiune rapidă și proiecte cu impact, AD/01 își extinde activitatea în Europa de Est, în Serbia, care va completa echipa și expertiza hub-ului din București.

„Extinderea în Serbia reflectă viziunea noastră pe termen lung de a construi o organizație tehnologică distribuită și flexibilă. Ne dorim să continuăm să atragem talente excepționale care să contribuie la dezvoltarea următoarei generații de produse digitale pentru retailul alimentar”, a afirmat Adnan Olmez, General Manager AD/01.

AD/01 recrutează specialiști în mai multe domenii tehnologice, printre care se numără Java și Kotlin pentru back-end, DevOps și Cloud Engineering cu AWS, Kubernetes și Terraform, administrare de baze de date Oracle, dezvoltare front-end cu React și TypeScript, testare automată, analiză de date și management de produs.

Grupul Ahold Delhaize reunește 17 branduri locale care deservesc peste 72 de milioane de clienți săptămânal în Europa, Statele Unite și Indonezia. Aceste mărci au peste 390.000 de angajați și administrează aproximativ 9.400 de supermarketuri, magazine de proximitate și magazine specializate.

Grupul include și principalul retailer online din Benelux, bol, iar mărcile sale din Statele Unite și Benelux sunt lideri în comerțul alimentar online. Ahold Delhaize promovează un comerț sustenabil, sprijinind comunitățile locale și încurajând alegeri mai sănătoase pentru clienți.