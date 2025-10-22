Plata cu cardul, suspendată până pe 31 octombrie. O mare companie și-a anunțat clienții

Compania de stat Hidroelectrica a anunțat că, între 23 și 31 octombrie 2025, va actualiza sistemele informatice ale aplicației iHidro, perioadă în care plata cu cardul va fi temporar suspendată. „Această măsură este necesară pentru implementarea unor îmbunătăţiri care vor asigura o experienţă de utilizare mai rapidă”, a anunțat compania, într-un comunicat de presă.

Compania de stat a anunțat că, între 23 și 31 octombrie 2025, derulează un proces de actualizare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăților prin aplicația iHidro. Hidroelectrica a precizat că, din cauza acestor lucrări, plata cu cardul va fi temporar suspendată în perioada menționată.

„Această măsură este necesară pentru implementarea unor îmbunătăţiri care vor asigura o experienţă de utilizare mai rapidă, o securitate sporită a tranzacţiilor şi o interfaţă mai prietenoasă pentru toţi utilizatorii aplicaţiei. Modernizarea constantă a sistemelor noastre IT este o investiţie în confortul şi siguranţa clienţilor”, a mai anunțat sursa citata anterior.

Pe durata lucrărilor, clienții pot achita facturile folosind metodele alternative care rămân active și funcționale:

prin internet banking, utilizând informațiile de pe factură („Cont contract” și „Număr factură”);

la automatele de plată partenere, aflate în sediile băncilor, în rețele comerciale și spații publice, pe baza codului de client;

prin scanarea codului de bare de pe factură, la partenerii agreați;

prin mandat Direct Debit, pentru plata automată a facturii din contul bancar personal.

Informații suplimentare despre opțiunile de plată sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei, în secțiunea dedicată furnizării de energie.

„Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente şi le mulţumim clienţilor pentru înţelegere şi sprijin. Prin aceste investiţii în infrastructura digitală, Hidroelectrica continuă să îşi consolideze poziţia ca furnizor de energie fiabil, orientat către client şi dedicat calităţii serviciilor sale”, a mai transmis Hidroelectrica, în comunicat.