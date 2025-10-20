Social Breaking news

Probleme la ING Bank. Serviciile online și call center-ul, indisponibile

Probleme la ING Bank. Serviciile online și call center-ul, indisponibilesursa foto. EVZ
Din cuprinsul articolului

Clienții ING Bank se confruntă cu probleme în accesarea serviciilor băncii. Reprezentanții instituției financiare au anunțat că sistemul Call Center este momentan indisponibil, iar logarea în platformele Home’Bank și ING Business poate fi afectată.

Clienții ING nu au acces la serviciile online

Potrivit băncii, dificultățile sunt cauzate de o problemă tehnică legată de transmiterea mesajelor SMS necesare autentificării în aplicațiile online. Echipele tehnice ale ING, alături de furnizorii de servicii, lucrează pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre tehnice depun toate eforturile pentru a soluționa problema”, au transmis reprezentanții băncii pe pagina de informare privind starea serviciilor.

Mesaj pentru clienți

În prezent, serviciile Call Center sunt nefuncționale. Clienții care au urgențe sunt îndrumați să contacteze banca prin pagina oficială de Facebook „ING România” sau prin e-mail la adresa contact@ing.ro.

Inițial, instituția anunțase și disfuncționalități la POS-urile proprii, însă aceste probleme au fost între timp remediate. Celelalte servicii ale ING funcționează în parametri normali.

Când vor putea fi accesate serviciile online

Banca nu a precizat un termen estimativ pentru reluarea completă a activității, însă a dat asigurări că lucrează continuu pentru restabilirea funcționalității tuturor platformelor.

