Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe: Nu vom permite ca Putin să folosească energia ca armă

Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a declarat luni, la Bucureşti, că Uniunea Europeană nu va permite ca Vladimir Putin să folosească energia ca armă împotriva statelor membre. Într-o reuniune a miniştrilor energiei din 17 state din regiune, Jørgensen a subliniat că războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o preocupare majoră pentru Europa și a prezentat planuri pentru consolidarea rețelelor energetice și reducerea prețurilor.

Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe a deschis reuniunea de la Bucureşti cu un mesaj clar de solidaritate faţă de Ucraina și împotriva șantajului energetic rusesc.

„Trăim vremuri foarte fragile, vremuri foarte turbulente. Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei este ceva ce ne preocupă pe toţi. Suntem cu toţii extrem de hotărâţi să ne arătăm solidaritatea atât prin cuvinte, cât şi prin fapte faţă de Ucraina”, a afirmat Jørgensen.

El a explicat că Uniunea Europeană a interzis importul de gaz din Rusia pentru a contracara folosirea energiei ca instrument de presiune politică.

Jørgensen a propus un plan concret de acţiune pentru reţelele energetice, menit să îmbunătăţească interconectarea între state și să reducă prețurile pentru cetățeni. Acesta a subliniat că măsurile vizează beneficii directe pentru populația din România, Germania, Danemarca și alte state europene, astfel încât cetățenii să resimtă efectiv scăderea costurilor.

Propunerile includ strategii de conectare mai eficientă a rețelelor și implementarea de noi măsuri care să asigure un flux mai stabil și mai sigur de energie în Europa.

