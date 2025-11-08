Politica

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, vine la Chișinău pe 11 noiembrie

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, vine la Chișinău pe 11 noiembrieSursa foto: Uniunea Europeană
Republica Moldova. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită oficială la Chișinău pe 11 noiembrie, în contextul avansării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

Potrivit agendei, comisara europeană va avea întrevederi cu conducerea de vârf a țării, președinta Republicii Moldova, prim-ministrul și alți oficiali responsabili de dosarul european. Totodată, Marta Kos va participa la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, care va reuni reprezentanți ai Guvernului, parteneri internaționali, mediul academic, sectorul privat și societatea civilă.

Aceasta este cea de-a doua vizită a comisarei europene la Chișinău în acest an, după cea din perioada 3–5 septembrie 2024.

Republica Moldova, lider al progreselor în procesul de aderare

Pe 4 noiembrie, Comisia Europeană, prin vocea Martei Kos, a prezentat Pachetul de Extindere al UE pentru 2025, document în care Republica Moldova este evidențiată drept țara care a înregistrat cele mai mari progrese într-un singur an în parcursul său european.

„Republica Moldova a avansat cu o viteză accelerată în procesul de aderare la UE și a aprofundat semnificativ cooperarea cu blocul comunitar, în pofida amenințărilor hibride continue și a tentativelor de destabilizare a țării”, se arată în raportul Comisiei Europene.

Marta Kos a declarat că este esențial ca Republica Moldova să nu încetinească ritmul reformelor, iar Comisia Europeană va continua demersurile pentru deschiderea clusterelor de negocieri în cursul lunii noiembrie, la fel ca și pentru Ucraina.

Poziția UE față de regiunea transnistreană

Întrebată despre situația regiunii transnistrene, Marta Kos a subliniat că Uniunea Europeană respectă pe deplin integritatea teritorială a Republicii Moldova.

„Sunt convinsă că, înainte ca Republica Moldova să devină membră a Uniunii Europene, vom reuși să rezolvăm această problemă”, a declarat oficiala europeană, adăugând că și regiunea transnistreană va beneficia de fondurile europene în valoare de 1,9 miliarde de euro destinate Moldovei.

„Vom colabora și cu noul Guvern al Moldovei pentru a depăși această provocare”, a adăugat Kos.

Un an bun pentru extinderea europeană

Comisara a menționat că anul 2025 a fost unul remarcabil din perspectiva procesului de extindere, cu progrese vizibile în mai multe state candidate.

„Progresele realizate pe calea europeană de Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina arată că reformele dau roade. Acest fapt ar trebui să fie o motivație puternică pentru toate țările implicate în proces”, a declarat Marta Kos.

Uniunea Europeană își adaptează politica de extindere la noile realități geopolitice

Potrivit comisarei, Uniunea Europeană a început integrarea treptată a statelor candidate în domenii de politică-cheie precum energia, apărarea, serviciile financiare, SEPA și roamingul, condiționată de respectarea criteriilor europene.

„Toate aceste măsuri sunt esențiale pentru a ancora țările candidate în zonele strategice ale Uniunii, în timp ce avansează negocierile de aderare”, a subliniat Kos.

Vizita din 11 noiembrie are loc la câteva zile după publicarea Raportului de extindere 2025, în care Republica Moldova este plasată în fruntea clasamentului statelor candidate, datorită ritmului accelerat de reforme în domeniile justiției, statului de drept și alinierii la politicile europene. Bruxelles-ul recunoaște eforturile autorităților moldovene de a consolida instituțiile democratice, de a combate corupția și de a întări reziliența statului în fața amenințărilor hibride.

