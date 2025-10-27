Comercianții europeni cer Uniunii Europene sancțiuni pentru concurența externă

Bruxelles – EuroCommerce, organizația care reprezintă comerțul cu amănuntul și en-gros din Europa, cere aplicarea mai strictă a regulilor UE pentru a proteja concurența loială pe piața unică. Inițiativa vine pe fondul creșterii volumului de colete din afara UE și al impactului negativ al comercianților neconformi asupra siguranței consumatorilor și competitivității retailerilor europeni.

Christel Delberghe, directorul general al EuroCommerce, a anunțat lansarea unui set de recomandări legale menite să asigure condiții egale pentru toți comercianții din Europa.

„Sectorul nostru suferă enorm din cauza concurenței neloiale venite din afara UE, ceea ce pune în pericol siguranța consumatorilor și competitivitatea retailerilor europeni”, a subliniat Delberghe.

Recomandările se bazează pe campania #Compliance4All, demarată de organizație în octombrie 2024, care solicită o aplicare mai eficientă a legislației existente și o coordonare mai bună între autoritățile competente la nivel european și național.

EuroCommerce pune accent pe respectarea reglementărilor din domenii precum protecția consumatorilor, legislația produselor, mediul, digitalizarea, protecția datelor, fiscalitatea și vamă. EuroCommerce subliniază necesitatea întăririi aplicării regulilor de protecție a consumatorilor prin revizuirea viitoare a mecanismului de Cooperare pentru Protecția Consumatorilor (CPC).

Alături de organizațiile BEUC și BusinessEurope, reprezentanții comerțului european au cerut o revizuire rapidă, menită să răspundă așteptărilor atât ale mediului de afaceri, cât și ale consumatorilor.

Christel Delberghe a lansat un apel ferm către factorii de decizie de la nivel european. Ea a avertizat că, fără măsuri rapide, majoritatea consumatorilor europeni vor achiziționa produse online de la operatori care ignoră siguranța și sustenabilitatea, punând astfel în pericol comerțul fizic și vitalitatea orașelor și localităților.

Deși revizuirea nu a fost inclusă în Programul de Lucru al Comisiei Europene pentru 2026, EuroCommerce se așteaptă ca Executivul european să continue procesul, respectând prioritățile sectorului și nevoile consumatorilor.