Monden Comediantul Russell Brand nu scapă de acuzații. A ajuns în fața unei instanței penale







Actorul britanic Russell Brand a ajuns în fața unei instanțe penale, după ce a fost acuzat de viol și agresiuni sexuale. În urma audierii de vineri, comediantul a fost eliberat pe cauțiune.

Russell Brand, în centrul unui scandal de proporții

Comediantul are 49 de ani și cunoscut pentru influența sa în domeniul teoriilor conspiraționiste. În fața instanței din Westminster, fostul partener al artistei Katy Perry a răspuns doar la întrebările privind identitatea sa, data nașterii și adresă, arată AFP.

În timp ce judecătorul a rostit acuzații aduse împotriva sa, starul nu s-a arătat deloc afectat.

Acuzații grave

La începutul lunii aprilie, fostul soț al cântăreței Katy Perry a fost acuzat de două violuri și mai multe agresiuni sexuale, incidente care ar fi avut loc între 1999 și 2005, în Bournemouth (sudul Angliei) și Londra. În total, patru victime au depus plângeri împotriva sa.

Actorul a fost eliberat pe cauțiune, însă va fi obligat să respecte anumite reguli până la următoarea audiere. Aceasta a fost programată pentru 30 mai și va avea loc la tribunalul Old Bailey.

Russell Brand nu s-a arătat afectat

Îmbrăcat cu o cămașă neagră descheiată și ochelari de soare, Brand a traversat zona tribunalului și a evitat să răspundă la întrebările venite din partea jurnaliștilor. Audierea de vineri a marcat prima etapă a procesului.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Brand a respins acuzațiile și a menționat că se simte „recunoscător” pentru oportunitatea de a-și prezenta apărarea.

„Am fost un toxicoman, un dependent de sex şi un imbecil, dar n-am fost niciodată un violator. Nu m-am angajat niciodată în activităţi sexuale neconsensuale”, spunea cunoscutul actor.

O anchetă a poliției a fost deschisă împotriva sa în urma difuzării unui documentar pe Channel 4, în septembrie 2023. Născut în 1975 într-o familie modestă din Essex, la est de Londra, Russell Brand a participat la show-uri de comedie încă din adolescență.

Pe YouTube, Russell Brand are aproape șapte milioane de abonați, iar pe rețeaua X (fostul Twitter) are 11,3 milioane de urmăritori. De asemenea, pe Instagram are peste 4,8 milioane de urmăritori.

Comediantul fost căsătorit cu cântăreața Katy Perry timp de 14 luni, între 2010 și 2012, iar în prezent este căsătorit cu autoarea Laura Gallacher. Cei doi au împreună trei copii.