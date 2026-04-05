Colete și bagaje la frontieră. Regulile Serviciului Vamal pentru Sărbătorile pascale

Republica Moldova. În perioada sărbătorilor pascale, când se estimează o creștere semnificativă a fluxului de persoane și mărfuri la frontieră, Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că va implementa măsuri speciale pentru a evita blocajele și cozile lungi.

Numărul angajaților va fi suplimentat în punctele de trecere cu trafic intens, iar personalul va fi implicat suplimentar în verificarea coletelor, având în vedere că numărul acestora crește considerabil în această perioadă.

„Ne pregătim să facem față creșterii traficului la frontieră și să accelerăm procesarea coletelor, astfel încât cetățenii să nu întâmpine probleme și întârzieri”, se menționează în comunicatul Serviciului Vamal.

Reguli importante pentru coletele expediate

Pentru a evita situațiile neplăcute la trecerea frontierei, cetățenilor li se reamintesc câteva reguli esențiale: valoarea maximă a unui colet nu trebuie să depășească 150 de euro, iar expedierile de produse perisabile, obiecte și substanțe interzise sau bunuri în cantități comerciale sunt strict interzise. Produsele de origine animală pot fi transportate doar în ambalaje sigilate (vid) și numai dacă nu se strică.

Toate coletele sunt supuse controlului prin scaner, iar în cazul descoperirii unor obiecte suspecte, acestea sunt deschise pentru verificare manuală. De asemenea, prin intermediul coletelor neînsoțite nu pot fi expediate sume de bani; acestea trebuie declarate la intrarea în țară, verbal pentru sumele de până la 10.000 de euro și în scris pentru sumele mai mari.

Colete însoțite și limite vamale

Regulile pentru coletele însoțite, transportate ca bagaje personale, diferă în funcție de tipul transportului. Pentru transportul terestru, limita fără taxe vamale este de 300 de euro, în timp ce pentru transportul aerian și maritim aceasta este de 430 de euro. Depășirea acestor limite atrage aplicarea taxelor vamale.

„Recomandăm tuturor să studieze cu atenție reglementările pentru a evita surprizele la frontieră și întârzierile inutile”, au mai precizat reprezentanții Serviciului Vamal.

Pentru a accelera trecerea frontierei, Serviciul Vamal a pregătit personal suplimentar și proceduri speciale, concentrându-se în special pe punctele cu trafic intens sau cu risc de blocaje. În plus, autoritățile fac apel la cetățeni să respecte regulile, astfel încât procesul de control al coletelor și al bagajelor să fie cât mai rapid și sigur.

