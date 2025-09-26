Social

Colegiul Medicilor: Medicii care dau concedii de boală nejustificat trebuie sancționați

Colegiul Medicilor: Medicii care dau concedii de boală nejustificat trebuie sancționațiMedici. Sursă foto: Freepik
Colegiul Medicilor din București a reacționat după ce Primăria Sectorului 2 a sesizat o creștere neobișnuită a concediilor medicale. Instituția recomandă verificarea documentelor de către Casa de Asigurări de Sănătate și, dacă se constată nereguli, trimiterea cazurilor la Comisia de Disciplină.

Ce este precizat în sesizarea Primăriei Sectorului 2

Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) a anunțat că a primit vineri o sesizare oficială de la Primăria Sectorului 2, care semnala o situație neobișnuită privind concediile medicale.

Potrivit autorității locale, în luna iulie au fost acordate 1.142 de zile de concediu medical, cu 50% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuiala suplimentară a fost estimată la 250.000 de lei.

Primăria a legat această creștere de procesul de reorganizare internă, considerând necesară verificarea documentelor.

Colegiului Medicilor anunță că o să colaboreze cu instituțiile statului

Într-un comunicat, CMMB a transmis că va colabora cu instituțiile statului pentru respectarea legii și a normelor profesiei medicale.

„Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti va colabora – în conformitate cu prevederile legale şi reglementările profesiei medicale – cu orice instituţie a statului pentru respectarea legii şi a exercitării profesiei medicale. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte posibila acordare de concedii medicale nejustificate, având în vedere că acest tip de subiect poate aduce prejudicii imaginii medicului la nivel general, este important ca sesizările să fie verificate, precum şi să existe un rezultat al acestor verificări prezentat public”, au transmis reprezentanții CMMB.

Documentele suspecte, trimise spre verificare

Colegiul recomandă ca documentele care ridică suspiciuni să fie transmise Casei de Asigurări de Sănătate pentru verificare, conform legislației – OUG 158.

Dacă se constată nerespectarea prevederilor legale sau deontologice, aceste documente ar trebui înaintate Comisiei de Disciplină a CMMB. Comisia are atribuții în analizarea cazurilor și, dacă este cazul, poate dispune măsuri disciplinare împotriva medicilor prescriptori.

