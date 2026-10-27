Cod roșu de ploi în Constanța. Localitățile vizate de avertizare

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod roșu de ploi torențiale și descărcări electrice pentru municipiul Constanța și alte trei localități din județ, valabilă între orele 16:50 și 19:00. În paralel, sunt în vigoare avertizări de vreme severă și pentru alte zone ale țării, inclusiv București și șapte județe.

În Constanța, Năvodari, Ovidiu și Lumina, meteorologii estimează acumulări suplimentare de peste 20–25 de litri de apă pe metru pătrat. Avertizarea vine după ce, în ultimele ore, precipitațiile au totalizat deja 50–55 l/mp în zona vizată, potrivit datelor ANM.

Avertizarea de nivel maxim este valabilă marți, 27 octombrie, până la ora 19:00, pentru patru localități din județul Constanța.

Meteorologii au anunțat că ploile vor continua, iar cantitățile de apă acumulate vor depăși 20–25 l/mp. Fenomenele vor fi însoțite de descărcări electrice.

În aceeași zonă, precipitațiile din orele precedente au adus deja între 50 și 55 l/mp, înaintea intrării în vigoare a avertizării Cod roșu.

O altă avertizare, valabilă între orele 16:00 și 19:00, vizează o zonă mai extinsă a județului Constanța.

Localitățile incluse sunt:

Constanța, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu;

Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina;

Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Castelu;

Poarta Albă, Mihai Viteazu, Cuza Vodă, Istria, Săcele, Pantelimon;

Târgușor, Fântânele, Tortoman și Grădina.

Potrivit ANM, în aceste zone sunt prognozate precipitații care vor aduce acumulări suplimentare de peste 25–35 de litri pe metru pătrat.

Înaintea emiterii avertizării, în anumite localități fuseseră deja înregistrate cantități de 35–40 l/mp.

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți și două atenționări Cod galben, care vizează precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în sudul și estul României. Printre zonele aflate sub atenționare se numără municipiul București și șapte județe.

În anumite regiuni, cantitățile de precipitații pot depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii au anunțat și intensificări ale vântului, cu rafale care pot ajunge la 70 km/h. La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, iar în zona montană înaltă se va depune un nou strat de zăpadă.