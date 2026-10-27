Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți, 27 octombrie 2026, o atenționare hidrologică de cod galben pentru râurile din Dobrogea, valabilă până miercuri, 28 octombrie, la ora 12:00. Ploile prognozate pot provoca viituri rapide, creșteri ale debitelor și nivelurilor de apă, precum și inundații locale în județele Constanța și Tulcea.

Potrivit hidrologilor, fenomenele pot avea o intensitate mai mare pe unele râuri mici din județul Constanța. Autoritățile recomandă populației să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundate și să urmărească informările oficiale pe întreaga perioadă a atenționării.

Atenționarea emisă de INHGA intră în vigoare marți, 27 octombrie, la ora 16:00, și rămâne valabilă până miercuri, 28 octombrie, la ora 12:00.

Avertizarea vizează râurile din Dobrogea, pe teritoriul județelor Constanța și Tulcea. Intervalul indicat de hidrologi acoperă atât după-amiaza și seara de marți, cât și prima parte a zilei de miercuri.

Evoluția fenomenelor depinde de cantitățile de precipitații și de modul în care apa se scurge către cursurile de apă. În funcție de situația înregistrată, INHGA poate actualiza prognoza hidrologică.

Conform informării hidrologice, precipitațiile prognozate și propagarea apei pot determina mai multe tipuri de fenomene:

scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie;

formarea unor viituri rapide pe râurile mici;

inundații locale în zonele expuse;

creșteri ale debitelor și nivelurilor râurilor;

posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Hidrologii atrag atenția că unele cursuri de apă de mici dimensiuni din județul Constanța pot fi afectate cu o probabilitate și o intensitate mai mari. În astfel de situații, nivelul apei poate crește rapid, iar condițiile se pot modifica într-un interval scurt.

Riscul nu se limitează la albiile râurilor. Scurgerile de pe versanți și acumulările de apă pot afecta și zonele joase sau terenurile din apropierea cursurilor de apă.

Pe durata codului galben, populația este sfătuită să evite traversarea râurilor, pâraielor și a altor cursuri de apă, inclusiv în zonele în care adâncimea pare redusă. De asemenea, trebuie evitată deplasarea prin sectoarele inundate, unde apa poate ascunde obstacole sau poate avea un curent puternic.

Locuitorii din zonele expuse sunt îndemnați să își protejeze bunurile, fără să se expună unor pericole. Este importantă și urmărirea mesajelor transmise de autorități, în special dacă precipitațiile se intensifică sau dacă apar creșteri rapide ale nivelului apei.

Codul galben emis pentru râurile din Dobrogea este valabil până miercuri, 28 octombrie, la ora 12:00. În funcție de evoluția precipitațiilor și a nivelurilor râurilor, prognoza poate fi actualizată de INHGA.

Până la expirarea atenționării, locuitorii din județele Constanța și Tulcea trebuie să țină cont de recomandările autorităților și să evite zonele în care există riscul producerii unor viituri sau inundații locale.