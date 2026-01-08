Vremea Breaking news

Cod portocaliu de inundații în două județe. Alte 11 se află sub avertizare cod galben

Comentează știrea
Cod portocaliu de inundații în două județe. Alte 11 se află sub avertizare cod galbenInundații. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis joi o avertizare hidrologică de Cod portocaliu pentru două județe și Cod galben pentru alte 11, pe fondul precipitațiilor prognozate, al topirii stratului de zăpadă și al propagării viiturilor deja formate în amonte. Avertizarea a fost actualizată și extinsă până vineri, la miezul nopții.

Cod portocaliu de inundații în două județe

În intervalul 8 ianuarie, ora 12:00 – 9 ianuarie, ora 12:00, sunt prognozate viituri pe râul Jiu, pe sectorul aval de confluența cu râul Motru – amonte Stația Hidrologică Podari, în județul Dolj, precum și pe râul Teleajen, pe sectorul aval de confluența cu râul Vărbilău, în județul Prahova. În aceste zone există posibilitatea depășirii cotelor de apărare.

Totodată, în intervalul 8 ianuarie, ora 12:00 – 9 ianuarie, ora 24:00, sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale, precum și creșteri de debite pe râurile din bazinele hidrografice Desnățui, Jiu, Olt, Vedea, Argeș și Ialomița.

Hartă inundații

Hartă inundații. Sursă foto: hidro.ro

Județele aflate sub Cod galben

Avertizarea Cod galben vizează județele Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova și Ilfov.

Femeile vor ieși la pensie mai târziu. Vârsta standard crește la 62 de ani din 2026
Femeile vor ieși la pensie mai târziu. Vârsta standard crește la 62 de ani din 2026
Comandamentul Energetic, convocat pe fondul condițiilor meteo severe
Comandamentul Energetic, convocat pe fondul condițiilor meteo severe

Sunt vizate următoarele sectoare hidrografice: Desnățui – bazin amonte Acumularea Fântânele (Mehedinți și Dolj), Jiu – afluenți aferenți sectorului aval Stația Hidrologică Sadu – amonte Stația Hidrologică Podari (Gorj, Mehedinți și Dolj) și Jiu pe sectorul aval de confluența cu râul Gilort (Gorj și Dolj).

Râuri și bazine cu risc de viituri rapide

De asemenea, avertizarea include Oltul, pe sectorul aval de confluența cu râul Lotru – amonte confluență cu râul Oltețul (Vâlcea, Argeș și Olt), râul Olteț – bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior (Gorj, Vâlcea, Olt și Dolj), precum și râul Teslui (Dolj și Olt).

Sunt monitorizate și bazinele superioare ale râurilor Vedea și Teleorman, râul Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior și Sabar – bazin superior (Argeș și Dâmbovița).

În plus, riscuri sunt semnalate pe Neajlov – bazin amonte de confluența cu râul Ilfovăț (Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Teleorman), pe Ialomița – bazin amonte Acumularea Pucioasa și afluenții sectorului aval Acumularea Pucioasa – amonte Stația Hidrologică Siliștea Snagovului (Dâmbovița, Prahova și Ilfov), precum și pe râul Teleajen, în județul Prahova.

INHGA precizează că fenomenele hidrologice potențial periculoase se pot manifesta și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursuri de apă necadastrate, în toate bazinele hidrografice aflate sub avertizare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:38 - Franța și Marea Britanie se mobilizează. Vor centre militare în Ucraina după un posibil armistițiu
14:29 - Cod portocaliu de inundații în două județe. Alte 11 se află sub avertizare cod galben
14:21 - OpenAI lansează ChatGPT Health, chatbot-ul care înțelege mai bine sănătatea utilizatorilor
14:14 - Stolojan: O corecție fiscală era inevitabilă și trebuia aplicată mai devreme
14:09 - Netflix confirmă data lansării sezonului 7 al serialului „Virgin River”
13:56 - Femeile vor ieși la pensie mai târziu. Vârsta standard crește la 62 de ani din 2026

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2

Proiecte speciale