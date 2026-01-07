Pericol pe șosele. Circulația, afectată din cauza ceții pe mai multe drumuri

Circulația rutieră este grav afectată miercuri seară în mai multe zone din România, din cauza ceții dense care a redus vizibilitatea sub 50 de metri pe anumite drumuri. Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că județele Argeș, Constanța, Tulcea, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt și Galați se confruntă cu condiții de trafic dificile, iar fenomenul meteo poate favoriza formarea ghețușului pe carosabil.

Șoferii care tranzitează aceste zone sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită, să reducă viteza și să păstreze distanțe mai mari față de vehiculele din față. Este recomandat să evite depășirile riscante și să nu oprească pe banda de rulare sau pe banda de urgență, mai ales pe autostrăzi. În plus, curățarea geamurilor, a oglinzilor și a farurilor este esențială pentru a asigura vizibilitate optimă.

Pietonii sunt și ei expuși riscurilor în astfel de condiții. Autoritățile recomandă să nu se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopții sau atunci când vizibilitatea este redusă, iar traversarea străzilor trebuie să se facă doar după ce s-au asigurat că șoferii i-au observat.

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizările Cod galben de ceață până la ora 21:00 pentru mai multe localități din județele Galați, Gorj, Dolj, Olt și Vâlcea. Conform ANM, vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, iar condițiile locale pot favoriza apariția ghețușului sau a chiciurei.

Avertizările de tip nowcasting emise de ANM vizează fenomene periculoase imediate și au o durată de maxim șase ore. Autoritățile recomandă șoferilor să consulte informațiile despre starea drumurilor în timp real și să adapteze viteza și comportamentul în trafic în funcție de condițiile meteo.

În județele afectate, poliția recomandă prudență maximă și respectarea semnalizării rutiere temporare, iar echipajele de intervenție sunt pregătite să intervină în caz de accidente sau blocaje cauzate de vizibilitatea scăzută.