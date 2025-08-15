Social Temperaturile urcă periculos: Cod galben și portocaliu de caniculă. Harta caniculei







Mai mult de jumătate din teritoriul României se află vineri, 15 august, sub incidența unei atenționări de cod galben de caniculă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile ridicate și disconfortul termic accentuat vor afecta o arie extinsă, în special în vestul și sudul țării.

Mai multe județe din jumătatea vestică a țării vor rămâne sub cod galben, deși aria afectată de temperaturile extreme va fi mai restrânsă față de ziua precedentă. Atenționarea de cod galben emisă pentru data de 15 august este valabilă în intervalul orar 12:00 – 21:00 și vizează un val de căldură persistent, cu temperaturi foarte ridicate și un grad mare de disconfort termic.

Zonele vizate includ Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și regiunile vestice, centrale și sudice ale Munteniei.

Meteorologii avertizează că în aceste regiuni, temperaturile vor depăși frecvent pragul de 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, indicând un disconfort termic accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) este prognozat să depășească ușor pragul critic de 80 de unități în zonele din vestul și nord-vestul țării, iar pe alocuri și în regiunile sudice și sud-estice, potrivit informațiilor transmise de meteorologi.

Valorile maxime ale temperaturii vor varia între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate fiind așteptate în vestul și sud-vestul României, mai transmite ANM.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de caniculă pentru județele Bihor, Arad și Timiș, valabilă sâmbătă, 16 august, în intervalul orar 12:00 – 21:00.

Potrivit prognozei, în această zonă a țării se vor înregistra temperaturi foarte ridicate, cu maxime ce pot ajunge până la 38 de grade Celsius. Valul de căldură se va menține și va deveni mai intens, generând un disconfort termic accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) este estimat să depășească pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un risc crescut pentru sănătatea populației, în special în orele amiezii.

Sâmbătă, mai multe zone din România se vor afla sub incidența unei avertizări de cod galben de caniculă, potrivit prognozei emise de meteorologi. Vizate sunt județele din Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul și sudul Olteniei.

Temperaturile maxime vor oscila între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vestul țării. Specialiștii recomandă prudență și măsuri de protecție împotriva efectelor caniculei, mai ales pentru persoanele vulnerabile.

