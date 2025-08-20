Social Cod galben de ceață în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM







Meteorologii au emis, miercuri, avertizări cod galben de ceață pentru mai multe județe din țară. În acest context, polițiștii au transmis că „se circulă în condiţii de ceaţă pe multe artere rutiere din judeţele Neamţ şi Suceva, vizibilitatea în trafic fiind redusă la sub 200 metri şi izolat sub 50 metri”, potrivit Centrului Infotrafic.

Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza, să folosească corect sistemele de iluminare, să păstreze o distanță mai mare între autovehicule și să evite depășirile riscante atunci când vizibilitatea este redusă.

În plus, autoritățile le recomandă pietonilor să fie mai atenți, să traverseze doar pe trecerile marcate și semnalizate și să se asigure că șoferii au observat intenția lor.

Totodată, aceștia sunt sfătuiți să evite mersul pe partea carosabilă pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

ANM a anunțat miercuri ceață densă în mai multe zone ale țării și, de asemenea, a emis avertizări cod galben.

Până la ora 09.00, fenomenul este prezent în zona depresionară a județului Harghita, fiind vizate localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Racu.

„Se vor semnala: Ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m”, a mai anunțat ANM.

Până la ora 08.00, județele Neamț și Suceava se află sub avertizare de cod galben de ceață.

Zonele vizate sunt:

Judeţul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Broşteni, Vama, Vatra Moldoviţei, Fundu Moldovei, Frumosu, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Sadova, Poiana Stampei, Cârlibaba, Breaza, Coşna, Ciocăneşti;

Judeţul Neamţ: Borca, Poiana Teiului, Farcaşa;