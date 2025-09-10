Politica Coaliția se reunește de la ora 18 pentru noi negocieri







Coaliția se va reuni într-o şedinţă miercuri, de la ora 18.00, urmând să discute restanţele privind reducerile de posturi inutile de bugetari din administraţie şi anunțatul „pachet de relansare economică” despre care vorbește PSD.

Liderii coaliţiei urmează să analizeze principalele aspecte legate de reforma administraţiei, inclusiv o restanţă din al doilea pachet de măsuri fiscale, respectiv diminuarea cu 10% a numărului de funcţionari din primării. Discuţiile vizează modul în care această măsură poate fi implementată fără a afecta funcţionarea instituţiilor locale.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că subiectul a fost abordat atât în cadrul coaliţiei de guvernare, cât şi la întâlnirea cu primarul general Nicuşor Dan, reafirmând intenţia de a reduce cu 10% personalul din administraţia publică. Deciziile finale urmează să fie stabilite după consultări suplimentare cu autorităţile locale şi cu factorii implicaţi.

Ilie Bolojan a subliniat că programul de guvernare este „cât se poate de clar” în ceea ce priveşte diminuarea costurilor în sectorul public. El a explicat că, dacă nu se reduc cheltuielile structurale, eforturile pentru economii pe termen scurt vor fi ineficiente, întrucât salariile funcţionarilor reprezintă adesea o parte semnificativă din bugetele primăriilor.

Bolojan a precizat că măsurile structurale sunt esenţiale pentru sustenabilitatea finanţelor publice. „Putem încerca să limităm alte cheltuieli anul acesta, dar în lipsa reducerii costurilor salariale, anul viitor aceleaşi sume vor reveni în buget. Cheltuielile de personal fac parte integrantă din reformă”, a afirmat premierul.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că poziţia partidului rămâne constantă: restructurările nu trebuie să devină un scop în sine, pentru că concedierea funcţionarilor ar genera şomaj şi, implicit, costuri suplimentare pentru stat.

El a precizat că ministrul dezvoltării a prezentat deja o evaluare detaliată a posturilor ocupate în administraţia publică locală în cadrul grupului de lucru al coaliţiei, urmând ca până la finalul săptămânii să fie făcută publică prima variantă a pachetului de măsuri.

Grindeanu a adăugat că PSD va dezvălui în următoarele zile programul de relansare economică la care lucrează, care ulterior va fi supus coaliţiei pentru aprobare