Coaliția a căzut de acord pe reforma administrației: 10% din posturi vor fi reduse

Un acord privind reforma administraţiei a fost anunţat de preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a precizat că s-a stabilit reducerea cu 10% a posturilor ocupate în prezent, atât la nivel central, cât şi local. Liderul UDMR a menţionat că, săptămâna viitoare, proiectul va fi discutat şi trebuie introdus în primă lectură în guvern, subliniind că această reformă este indispensabilă pentru adoptarea legii bugetului.

„Nu s-au înţeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul. Eu nu pot să mă ascund după degete şi să spun că de fapt s-au înţeles, dar nu s-a putut. Nu s-au înţeles. Unii au vrut să taie din posturile ocupate şi vacante, alţii au vrut doar din cheltuieli, din anvelopa salarială şi nu s-au întâlnit cele două viziuni. Astăzi am discutat şi Cseke a prezentat ultima variantă, inclusiv pe administraţia centrală”, a declarat Kelemen Hunor, la Antena 1.

Kelemen Hunor a anunțat că propunerea privind reducerea posturilor din sectorul public va fi inclusă într-un proiect de lege care va fi transmis tuturor liderilor coaliției și discutat săptămâna viitoare, urmând să intre rapid în prima lectură în ședința de guvern. El a subliniat că adoptarea acestei măsuri este esențială pentru elaborarea bugetului de stat.

Potrivit acestuia, proiectul prevede eliminarea a 10% din posturile efectiv ocupate, atât din administrația centrală, cât și din cea locală, fiind vorba de o propunere fermă a ministrului Cseke Attila, care ar urma să fie susținută la nivelul întregii coaliții.

„Altfel n-ai cum să construieşti bugetul anul viitor. A fost un blocaj şi este un blocaj de două luni şi jumătate. Nu putem să ne ascundem după degete”, a subliniat liderul UDMR.

Coaliția de guvernare s-a reunit din nou pentru a decide modul în care va fi rescrisă legea pensiilor magistraților, după ce aceasta a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. Discuțiile au fost tensionate, în special din cauza divergențelor dintre partide privind modul de recalculare a beneficiilor și impactul bugetar al noilor prevederi.

PSD a generat nemulțumiri în coaliție după ce a organizat consultări separate cu reprezentanți ai sistemului judiciar și a venit cu o propunere de lege care ar permite magistraților să beneficieze de pensii mai mari decât varianta agreată inițial de Guvern, accentuând astfel disputa internă asupra formei finale a actului normativ.

În cadrul ședinței Coaliției, discuțiile s-au concentrat asupra riscului ca România să piardă 231 de milioane de euro din fonduri europene aferente jalonului privind pensiile speciale. Social-democrații au afirmat că propunerea lor legislativă ar fi permis respectarea termenului limită de 28 noiembrie, însă respingerea acestei soluții de către premier a blocat adoptarea rapidă a legii.

Surse din PSD susțin că, în cazul în care termenul este ratat și fondurile sunt pierdute, premierul Ilie Bolojan ar trebui să își asume public responsabilitatea. Potrivit acestora, șeful Guvernului ar trebui să explice cetățenilor de ce a respins variante considerate viabile și de ce nu a reușit să ofere o soluție pentru pensiile magistraților.