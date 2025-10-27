Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul pensiilor magistraților, suntem o coaliție impotentă

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul privind pensiile magistraţilor trebuie închis cât mai repede, avertizând că, dacă actuala majoritate nu reușește să adopte legea, va dovedi că este „impotentă politic”.

Declarația vine după ce Curtea Constituțională a respins, la începutul săptămânii, proiectul privind reforma pensiilor de serviciu, adoptat de Parlament în vară, invocând lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii și nerespectarea termenului procedural.

Kelemen Hunor a spus, la Digi 24, că tema pensiilor speciale trebuie tranșată fără întârziere, imediat după publicarea motivării Curții.

El a mai declarat că problema nu este magistrații în sine, ci sistemul dezechilibrat de pensii: „Nimeni nu are nimic cu judecătorii sau cu procurorii, dar percepția în societate este una de revoltă. Oamenii nu mai înțeleg de ce într-un stat care se vrea echitabil unii pot ieși la pensie la 49 de ani cu 40.000 de lei. Asta nu e normalitate”.

Curtea Constituțională a admis, în 20 octombrie, obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la Legea de modificare a pensiilor de serviciu. Judecătorii CCR au motivat, luni seară, că legea a fost adoptată fără a aștepta finalizarea termenului de 30 de zile pentru obținerea avizului CSM, un pas obligatoriu procedural.

Proiectul respins prevedea creșterea vârstei de pensionare a magistraților și limitarea pensiei la 70% din venitul net din activitate, cu o perioadă de tranziție de 10 ani.

După decizia CCR, premierul Ilie Bolojan a anunțat că reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm al Guvernului, asumat de întreaga coaliție. „CCR nu a respins proiectul pe fond, ceea ce înseamnă că putem relua rapid demersul, cu respectarea standardului procedural privind avizul CSM”, a precizat Bolojan.

Șeful Guvernului a insistat că nu va accepta o soluție care „mimează corecțiile”: „Negociez orice, am participat la toate negocierile posibile, dar nu pot să trădez această societate. Nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineață până seara la lucru, în sectorul public sau privat. E nevoie de o reformă de fond, nu de una care doar dă bine la televizor.”

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a detaliat că cea mai mare pensie de magistrat în plată este de 69.343 de lei brut, adică 56.700 de lei net. El a susținut că singura cale de reducere a pensiilor deja aflate în plată este impozitarea progresivă: „Oricât de mult s-ar speria dreapta radicală, impozitarea progresivă e singura soluție justă social. Dar trebuie să existe consens cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistrații. Nu va fi dialog dacă cineva vine și spune: Asta e propunerea și la revedere.”

USR a transmis că, dacă legea este respinsă doar pe procedură, procesul va fi reluat; iar dacă este respinsă pe fond, formațiunea va propune un referendum pentru modificarea Constituției.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a declarat că nu vede necesar un referendum pe acest subiect: „Suntem cu toții de acord că e anormal ca, în orice domeniu de activitate, pensia să fie cât salariul. Pentru că, astfel, încurajezi oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate.”

În final, Kelemen Hunor a revenit asupra ideii că momentul politic nu mai permite amânări. „Nu cred că putem continua la nesfârșit în felul acesta, să tot modificăm și să tot așteptăm. Trebuie o lege clară, constituțională, care să închidă odată acest capitol. Oamenii sunt sătui să audă că se discută și nu se face nimic”, a spus liderul UDMR.