Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) organizează concurs pentru ocuparea a 16 posturi de director general, disponibile la casele de asigurări de sănătate din 15 județe și la instituția care gestionează asigurările de sănătate pentru personalul din apărare, ordine publică și siguranță națională. Prima probă a concursului este programată pentru 18 noiembrie 2026.

Posturile scoase la concurs vizează conducerea caselor județene de asigurări de sănătate din Bacău, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava și Timiș.

De asemenea, CNAS caută un director general pentru Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CAS AOPSNAJ).

Candidații înscriși la concurs vor susține proba scrisă pe 18 noiembrie 2026, începând cu ora 10:00. Examenul va avea loc la Academia de Studii Economice din București, în clădirea Ion Angelescu, situată în Piața Romană nr. 6.

Promovarea acestei etape le va permite candidaților care îndeplinesc și celelalte condiții să participe la interviu.

A doua etapă a concursului este programată pentru 23 noiembrie 2026, la sediul central al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, de pe Calea Călărașilor nr. 248, bloc S 19, sector 3, București.

Potrivit anunțului instituției, interviul se va desfășura la patru zile lucrătoare după proba scrisă.

Candidații pot consulta condițiile de participare și bibliografia

Persoanele interesate să ocupe unul dintre cele 16 posturi pot afla care sunt condițiile de participare, documentele necesare pentru înscriere și bibliografia de concurs de la sediul CNAS sau de la sediile caselor de asigurări de sănătate pentru care se organizează selecția.

Informațiile sunt disponibile și pe paginile de internet ale CNAS și ale instituțiilor județene vizate.

Pentru detalii suplimentare, candidații pot contacta Direcția Managementul Resurselor Umane, Politici Salariale, Relații cu Asigurații, Presă și Purtător de Cuvânt, la numărul de telefon 0372.309.240.

Persoana desemnată pentru informații suplimentare este Nicoleta Badiu, consilier grad profesional superior, care poate fi contactată și prin e-mail, la adresa [email protected].

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu sediul în București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S 19, sector 3, organizează concurs- probă scrisă, în data de 18 noiembrie 2026, ora 10⁰⁰, pentru ocuparea posturilor vacante de Director General la CAS Bacău, CAS Călărași, CAS Covasna, CAS Dolj, CAS Galați, CAS Giurgiu, CAS Ialomița, CAS Ilfov, CAS Mehedinți, CAS Neamț, CAS Olt, CAS Prahova, CAS Sibiu, CAS Suceava, CAS Timiș, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Proba scrisă se va desfășura în data de 18.11.2026, începând cu ora 10⁰⁰ la sediul Academiei de Studii Economice București, din Piața Romana nr.6 (Clădirea Ion Angelescu), iar interviul se va desfășura în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv în data de 23.11.2026 la sediul CNAS din București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S 19, sector 3.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii și bibliografia de concurs se pot obține la sediul CNAS, respectiv la sediul caselor de asigurări de sănătate unde acestea sunt afișate, pe pagina de internet a CNAS, respectiv a caselor de asigurări de sănătate menționate precum și la Direcția Managementul Resurselor Umane, Politici Salariale, Relații cu Asigurații, Presă și Purtător de Cuvânt, telefon 0372.309.240. Persoana de contact este doamnei Nicoleta BADIU, consilier grad profesional superior, DMRUPSRAPPC, adresa de email [email protected].”