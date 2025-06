Monden CNA a decis să închidă televiziunea, după numeroase tergiversări. Lovitură pe piața media din România







Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a anunțat încetarea licențelor de emisie pentru televiziunea Money News, înființată în anul 2016 de către omul de afaceri Mohammad Murad.

Decizia a fost luată după ce licențele postului au expirat pe 19 aprilie 2025, iar reprezentanții societății care deținea canalul nu au depus cereri pentru prelungire.

Informația a fost confirmată în cadrul unei ședințe oficiale a CNA, în care membrii instituției au luat act de faptul că niciuna dintre cele două forme de emisie – prin cablu și prin satelit – nu mai are suport legal de funcționare.

Licențele de emisie au expirat în aprilie. Nu a fost solicitată prelungirea

Reprezentanții M&M Channel SRL, societatea care deținea televiziunea, nu au mai depus nicio cerere de prelungire pentru licența prin satelit, iar în cazul licenței prin cablu, solicitarea inițială a fost retrasă înainte de analiză.

În consecință, CNA a aplicat procedura standard, notând în registrul oficial că licențele nu mai sunt valabile, ceea ce echivalează cu încetarea emisiei din punct de vedere legal.

Postul a funcționat timp de 9 ani, cu o prezență limitată în grilele TV

Televiziunea Money News a fost lansată în anul 2016, la aproximativ un an după închiderea canalului The Money Channel. Noul proiect media a fost înființat sub umbrela M&M Channel SRL, companie în care principalul acționar era Triumf Construct SA. Triumf Construct este controlată în proporție de 99,987% de Mohammad Murad.

La rândul ei, Triumf Construct deținea 90% din acțiunile M&M Channel SRL, ceea ce confirma controlul majoritar asupra postului TV. În ciuda unui început promițător, televiziunea nu a reușit să se impună pe piața media din România, în mare parte din cauza distribuției reduse.

Money News, prezent în grila unui singur operator

Una dintre principalele dificultăți ale televiziunii a fost accesul limitat în rețelele operatorilor de cablu. Money News a fost disponibil doar în rețeaua Ines, ceea ce a limitat sever audiența potențială.

Lipsa unei distribuții naționale și a unor parteneriate cu operatori mari de cablu a făcut ca postul să rămână într-o nișă extrem de restrânsă, iar conținutul său economic nu a reușit să capteze atenția unui public larg.

Deputatul Mohammad Murad are afaceri în mai multe domenii

Mohammad Murad este cunoscut drept unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din industria HoReCa din România. El deține mai multe hoteluri pe litoral și în alte zone turistice din țară. În prezent, Murad este și deputat în Parlamentul României, din partea partidului AUR.

De-a lungul anilor, Murad a fost implicat în diverse inițiative media. După dispariția The Money Channel, el a încercat să readucă pe piață un canal de știri economice care să funcționeze ca o platformă de informare pentru mediul de afaceri. Proiectul Money News, însă, nu a reușit să devină relevant în peisajul media, în ciuda susținerii financiare de care a beneficiat inițial.

CNA: procedură standard în lipsa solicitărilor de prelungire

Consiliul Național al Audiovizualului a aplicat procedura legală în acest caz. Atunci când licențele de emisie expiră, iar titularul nu depune cerere de prelungire în termenul legal, CNA poate dispune automat încetarea emisiei.

„Licențele audiovizuale au o durată determinată. În lipsa unei solicitări de reînnoire, ele expiră automat, iar postul respectiv își încetează activitatea legală”, a declarat un reprezentant al CNA.