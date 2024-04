Politica Mohammad Murad, candidatul AUR la șefia CJ Constanța: „Am șanse egale”







Mohammad Murad a anunțat că va candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, din partea partidului AUR. Omul de afaceri nu este prima sa incursiune în politică.

În 2020, a candidat independent la Primăria Mangalia, iar în 2022 s-a alăturat partidului ALDE, ajungând să conducă acest partid împreună cu Varujan Vosganian (fost liberal).

Mohammad Murad, candidatul AUR la președenția Consiliului Județean Constanța

Omul de afaceri și-a anunțat candidatura prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook.

„Dragi români, dragi constănțeni, sunt convins că am șanse egale și că nu am o problemă de nume sau etnie, după ce am trăit românește aproape 40 de ani. Astăzi am hotărât să mă dedic comunității constănțene, pentru a fi de folos, așa cum am fost ani de zile din postura de cetățean antreprenor. Cred că am dovedit că sunt capabil și pot schimba lucrurile în bine.

Recunosc că am făcut-o pentru familie și cei apropiați, pentru salariați, dar acum a venit momentul să o fac pentru orașul și județul care m-a primit cu brațele deschise.

Înainte de a vorbi de profituri, ținta mea a fost succesul, bazându-mă pe oferirea a tot ce am mai bun din suflet pentru mulți oameni. Consider că este datoria noastră, a tuturor să apărăm valorile românești fără dar si poate.

„Nu am acceptat niciodată, în tot ce am făcut în viață, să fiu pe locul 2”.

De asemenea, nu voi accepta ca, Constanța să fie pe locul 2 în țară. (...). Județul Constanța are un mare potențial economic, însă din păcate, nu am avut la conducere oameni capabili care să își asume un parteneriat cu cetățenii constănțeni care le-au oferit toată încrederea.

Prima lor grijă a fost an de an aceeași - costum cu cravată, ore întregi la restaurante și cum să acapareze totul fără muncă, cum să facă totul din durerea oamenilor, cum să negocieze viitorul copiilor fără emoție, cum să umilească bătrânii, fără să se gândească că vor ajunge și ei vârstnici.

M-am hotărât să candidez pentru că nimic nu este mai important decât să te afli la datorie față de țară și față de oamenii care și-au pus speranța în tine. (...)

CANDIDAT LA PREȘEDINȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA”, este mesajul scris de Mohammad Murad pe rețelele de socializare.

S-a înscris în AUR în urmă cu un an

Celebrul om de afaceri și-a anunțat decizia de a deveni parte a formațiunii politice în 2023. Mohammad Murad s-a înscris în AUR, alături de alte persoane cu cunoscute în viața publică. Printre acestea se numără Sorin Constantinescu, Lidia Vadim, Ilan Laufer și Sorin Ilieşiu.

Pe lângă Mohammad Murad s-au înscris pe listele formațiunii și Sorin Constantinescu cunoscut pe rețelele de socializare. De asemenea, fiica lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia Vadim, a devenit membră a partidului AUR.

Cine este Mohammad Murad

Omul de afaceri deține deține ce mai mare lanț hotelier din România. Acesta are unități de cazare atât pe litoralul romanesc, dar și în Capitală. De altfel, Mohammad Murad are un lanț cunoscut de restaurante, precum și o fabrică de conserve. El a candidat în urmă cu trei ani la primăria orașului Mangalia, însă a pierdut alegerile în fața lui Cristian Radu.